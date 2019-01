Mirek Topolánek se představuje jako moderátor. Do pražského baru si pozval člověka, se kterým v minulosti vnitrostranicky tvrdě soupeřil. Pražský exprimátor Pavel Bém v rozhovoru s bývalým premiérem otevřeně mluví o mnoha tématech - osvém synovi, zkušenostech s drogami i politické minulosti a současnosti. Co ho fascinuje na horolezectví? Jak vzpomíná na časy, kdy byl důležitou součástí ODS? A chystá se ještě někdy vrátit do veřejného života?