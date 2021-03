Zakladatel Footshopu: Akvizice Queensu nám pomůže prodávat i levnější tenisky | E15.cz

Než Peter Hajduček nedávno odletěl na měsíc do Španělska, měl dost napilno. Deset let od založení Footshopu – největšího českého prodejce streetwear módy a tenisek – se mu podařilo koupit svého hlavního tuzemského konkurenta, obchod Queens. Z Footshopu se tak rázem stal byznys přesahující miliardu korun s připravenou půdou pro další růst v zahraničí. „Jsme v takzvaném segmentu ,prémium‘, chybí nám ale ta spodní část sortimentu – například základní modely tenisek, které nám také pomáhaly vydělat peníze. A pokud chceme dál růst, už to nepůjde pouze přes Footshop,“ vysvětluje Hajduček v rozhovoru pro E15 logiku za akvizicí Queensu.

Po několikaměsíčním vyjednávání jste před pár týdny koupili vašeho hlavního konkurenta na tuzemském trhu, obchod Queens. Tím se z vás stal hráč s více než miliardovými tržbami. Jaká byla geneze tohoto obchodu?

Začnu trochu zeširoka. Se vstupem velkých on-line hráčů do fashion segmentu a s rychlým nástupem digitalizace se ještě před covidem leccos změnilo. Z mnoha malých prodejců, kteří byli partnery velkých značek jako Nike nebo Adidas, se stali velcí hráči. Jejich sortiment se rozkročil přes několik segmentů a získali velký tržní podíl.

Kdo jsou tito prodejci?

Například firmy typu Asos. Dokázaly si vyjednat přístup k exkluzivním produktům, na které by si za normálních okolností nesáhly, protože odebírají obrovské množství oblečení. Najednou vstoupily do byznysu například obchodům s běžeckým sortimentem nebo luxusními značkami. Nebo třeba nám. Tato situace nastala už před třemi lety. V důsledku růstu velkých prodejců začaly malé a specializované obchody bít na poplach a říkat dodavatelům zboží – tedy zavedeným značkám – aby začali své oblečení segmentovat.

Kam se trh dostal teď?

Poslední dva roky se zužuje sortiment, který každý hráč na trhu prodává. Všichni mají trochu jinou nabídku a hranice toho, jaké můžou mít zboží v obchodě, se stále zpřísňují. Sekundárním jevem je, že i nám se zúžila nabídka. Jsme v takzvaném segmentu „prémium“, chybí nám ale ta spodní část sortimentu – například základní modely tenisek, které nám také pomáhaly vydělat peníze. A pokud chceme dál růst, už to nepůjde pouze přes Footshop. Pakliže chceme mít v nabídce exkluzivní značky, ale také prodávat i širší sortiment, potřebujeme přijít s novou značkou. Ve světě to není nic nestandardního. Britská firma JD Sports funguje podobně jako tady Sportisimo. Zároveň má prémiovější značku Size?. Nad ní je Footpatrol, což je něco podobného jako Footshop. A momentálně ještě budují segment luxusního oblečení.

Chcete-li jít v šlépějích JD Sport, stále vám chybí segment luxusního zboží. Znamená to, že o něm také uvažujete?

Ano, chybí nám. Pustit se do značek jako Gucci, Balenciaga nebo Versace stále vidíme jako příležitost. Trochu se toho trhu dotýkáme, některé luxusní značky už máme v prodeji. Ale není to ta úroveň, kterou má mezinárodní konkurence. Zatím ale nevíme, jak se do luxusního segmentu dostat. A letos se na to asi nejspíš nechystáme, teď je na pořadu dne Queens.

Máte dlouhodobé expanzní cíle – otevírání poboček v zahraničí. Bude i Queens součástí této expanze?

Je to jedna z hlavních investičních tezí. Queens generuje 90 procent tržeb z Česka a ze Slovenska. A v absolutních číslech je to stejně, jako tu prodá Footshop. Takže touto akvizicí zvyšujeme náš podíl na českém trhu na dvojnásobek. Vstup do zahraničí vnímáme jako další přirozený krok. Máme zkušenost ze zahraničních trhů a také jsme se poučili z různých chyb.

Jakých chyb?

Nezvládli jsme expanzi do Polska. Stáhli jsme se z Itálie, Španělska nebo z Rakouska…

Proč vám Polsko nevyšlo?

Polský trh vyžaduje odlišnou strategii než jiné země. Je na něm mnoho hráčů, kteří se přebíjejí cenami. Naše nabídka tam nebyla konkurenceschopná. Když jsme do Polska vstupovali, nedokázali jsme ještě pracovat s cenovými strategiemi podle jednotlivých zemí. Šli jsme na to plošně, což nefungovalo. Důležitější je, že v Rumunsku, Bulharsku, Řecku nebo ve Francii nám to vyšlo. A to je know-how, které chceme poslat i do Queensu.

Jak vás letos ovlivní covid z hlediska podnikání?

Hlavně z pohledu kamenných obchodů. Ty jsou převážně zavřené. Je to problém také z hlediska budování značky, kterou jsme mohli podporovat na akcích nebo ve spolupráci se známými lidmi. Nic z toho dneska nejde.

Chcete na to reagovat byznysově? Zavírat kamenné pobočky?

Prvním krokem je, že neotevíráme nové. U kamenných obchodů je otázkou flexibilita nájemních smluv. Často se podepisují pětileté smlouvy. Pro nás tak nemá smysl o tom hluboce přemýšlet, protože naše nájmy jsou platné ještě několik let. V pobočkách, kde je smlouva u konce, to zhodnocujeme. To byl i příklad obchodu Na Příkopech, kde jsme se ale rozhodli prodloužit smlouvu o čtyři roky. Což jsme udělali s optimistickým pohledem na svět a s přihlédnutím k vládní podpoře i ke vstřícnosti pronajímatele. Vyhodnotili jsme, že je to velký signál směrem k trhu a také velice dobrá adresa. A proto v tomto případě vydržíme a kamenný obchod podržíme. Bylo to také rozhodnutí, které jsme udělali po dohodě s našimi dodavateli. I oni si přáli, abychom tento obchod měli i nadále.

Loni se vám podařilo získat funding na platformě Crowdberry. Peníze bude vyžadovat i expanze značky Queens a investice do jejího zviditelnění – hlavně v zahraničí. Plánujete výhledově jít na trh pro další peníze?

Minulý rok jsme udělali dohodu s Crowdberry, že si půjčíme čtyři miliony eur. Vyčerpali jsme tři a potom jsme čerpání peněz z naší strany zastavili. A to kvůli tomu, že se nám zpomalovala jednání s Queensem. Teď jsme však opět znovu tento penězovod spustili. Takže momentálně lidé mohou investovat do Footshopu. Sbíráme milion eur, a až se tento crowdfunding uzavře, bude nám to zatím stačit.