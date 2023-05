Nemůžeme plánovat svůj byznys. Vláda nepředložila nic konkrétního, říká šéf hoteliérů Stárek | e15.cz

Podniky neznají žádné parametry možného nárůstu daňové zátěže, vláda s nimi nejedná, kritizuje koaliční sestavu šéf Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Domlouváme kongresy, konference, velké skupiny turistů na příští rok. Jak to máme dělat, když ještě začátkem května vláda neví, jak to bude vypadat?“ říká.

Co by pro hoteliéry a restauratéry znamenalo zvýšení firemních daní?

V první řadě je velká škoda, že vláda dosud nepředložila nic konkrétního na stůl. Neustále vypouští jednotlivé dílčí informace, o kterých pak v závěru říká, že to není založeno na realitě. Z tohoto titulu je velmi těžké cokoli rozumně komentovat. Nevíme, jakých daní se to bude týkat, koho se to bude týkat. Jestli zvýšíme daně všem firmám, nebo jenom nějaké oblasti.

Zvyšovat by se měla daň z příjmů právnických osob.

Těžko k tomu něco dodat, když neznáme parametry. Vláda musí přijít s jasným řešením a jasnou dopadovou studií, která by zhodnotila všechny vlivy na podnikání. Pak by to měla projednat s profesními organizacemi, které jednotlivé obory zastupují. K tomu stále nedošlo. Když naopak jeden řekne, že se bude zvyšovat toto, a druhý to pak popře, podle čeho se mají podnikatelé rozhodnout?

Jak situace ovlivňuje podnikatele?

Nikdo nemůže v této situaci plánovat svůj byznys. V cestovním ruchu v současné době domlouváme kongresy, konference, velké skupiny turistů na příští rok. Jak to máme dělat, když ještě začátkem května vláda neví, jak to bude vypadat? Vláda tady ještě hovoří o tom, že by možná zvedla daň z přidané hodnoty na ubytovací služby. Udělali jsme studii, ze které jasně vyplývá, že ubytovací služby jsou ve všech evropských zemích s výjimkou Dánska ve snížené sazbě. Takže vláda asi chce jít proti zvyklostem v Evropské unii.

Ministr Jurečka argumentuje, že firmy by měly být solidární, když jim stát v posledních letech pomáhal. Jak to vnímáte?

Já si myslím, že firmy jsou dostatečně solidární. Když přišla válka na Ukrajině, tak hoteliéři byli první, kteří přišli a dali zadarmo, bez nároku na jakoukoli kompenzaci, ubytovací kapacity. Pokud tu někdo poukazuje na kompenzační programy za covidu, tak ty probíhaly napříč Evropou a byly logické, protože jenom cestovní ruch, stravování a doprava byly postiženy takovým způsobem, že se jim na dva roky propadly tržby o 85 procent. Vláda problém prohlubovala, když třeba zavírala lyžařské areály, což podle mého názoru nebylo vůbec třeba.

Teď to vypadá spíš obráceně a hledá se cesta, jak z firem ty peníze vysát. Firmy nejsou nesolidární, ale mají svoji ekonomiku a musejí přežít. Je třeba se zamyslet nad tím, jaký to bude mít dopad na celkovou stabilitu naší ekonomiky. Může se stát, že to nepovede k vyššímu výběru daní. Když ekonomiku zpomalíme, tak nebudou ani odvody do státního rozpočtu.