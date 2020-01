E-shop na dálniční známky: Chyby v hackathonech jsou pochopitelné | E15.cz

Co všechno ukázal hackathon s ambicí postavit státu funkční řešení jeho zakázky? Dá se taková akce považovat za životaschopnou alternativu zařaditelnou do systému?

Těžko si lze představit, že by stát adaptoval tuto formu vývoje a pořádal hackathony. Byl to spíše políček systému vytváření a přidělování zakázek. Důležité je, že akce narušila zákulisní mechanismy, které o zakázkách reálně rozhodují. Podobné zakázky jsou dlouho dopředu plánované a koordinované s budoucím dodavatelem ještě před tím, než je zakázka vypsána.

To je poměrně silné nařčení. Měl byste konkrétní příklady?

Mohu zmínit třeba kauzu spojenou s ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho úředníky Vladimírem Šiškou a Milanem Hojerem týkající se firem OKsystem a Fujitsu. U soudu padlo mnoho zajímavých detailů o tom, jak příprava probíhala.

Ve světle této kauzy i kauzy kolem e-shopu s dálničními známkami – je to výjimka nebo princip? Jak u nás obecně vypadají zadání IT zakázek ve státní správě?

Státní správa znamená stovky zadavatelů, kde na zadání pracují kvalifikovaní odborníci i diletanti. Pohybujeme se tedy v celé škále kvality.

Hackathon s výsledkem v podobě webu ferznamka.cz ukázal, že podobné akce mohou nadchnout široké masy v IT komunitě. Proč bývají hackathony tak populární? Proti může mluvit třeba to, že v časovém presu – protože podobné akce vždy dávají poměrně krátký čas na řešení – zákonitě vznikají chyby.

Chyby vznikají, i když je času dostatek. Naopak koncentrace chytrých a schopných lidí s velkou motivací a různými zkušenostmi dokáže za krátkou dobu vyprodukovat komplexní a funkční řešení. Je to nástroj a je důležité se ptát čeho. V tomto konkrétním případě vnímám přínos v tom, že namísto plácání klišé o tom, co je zase špatně, někdo předložil pozitivní kritiku, tedy šel a udělal to dobrovolně a dokázal tak, že to lze dělat řádově efektivněji a levněji.

Jak hodnotíte samotný výsledek hackathonu, tedy funkčnost řešení?

Těžkosti dělalo hlavně extenzivní pojetí SPZ jako osobního údaje podle českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde v praktické aplikaci nastávají absurdní situace. SPZ jako soukromý údaj vyžaduje například pro ověření, zda vůz má zakoupenou dálniční známku, souhlas vlastníka. Vzniká tak administrativní problém u vypůjčených a sdílenych aut. Je to také o osobní údaj, který je však povinně vystavován veřejně a v mnoha situacích zaznamenáván.

Právě s tím souvisely i chyby, o kterých se pak diskutovalo. Jak zásadní nedostatky to jsou a do jaké míry je lze omluvit časovým tlakem, pod kterým e-shop vznikal?

Šlo o veřejně dostupné API (rozhraní pro programování aplikací – pozn. red.), které vývojáři po spuštění nestihli schovat, a tím pádem bylo možné číst údaje z e-shopu. Důvodem byla potřeba dostupnosti systému pro velký okruh vývojářů, kteří na tom pracovali, což je legitimní. To, že výsledek nestihli upravit po dokončení vývoje je pochopitelné, i když tím problém neomlouvám. Opraveno to pak bylo v řádu hodin od oficiálního spuštění. Kolegové tento problém reportovali v sobotu v noci.

