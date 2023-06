Bitcoin je etičtější než Google či Microsoft, míní Michael Saylor | e15.cz

Ve vaší prezentaci jste popsal, jak prudké zvyšování úrokových sazeb podle vás přivedlo americkou ekonomiku na hranu destrukce. Podle vašeho náhledu je inflace dlouhodobě nevyhnutelná, protože růst cen neodezněl a prostor pro další růst sazeb už prakticky neexistuje. Přesto: co kdyby zvyšování sazeb pokračovalo, nastala by ekonomická krize a byli bychom svědky deflace? Co by se v případě takového opomíjeného scénáře stalo s bitcoinem?

Centrální banky tisknou peníze a ekonomika prochází různými cykly – takové jsou dějiny makroekonomie. Pokud jde o případnou deflaci, jde o umělou zpolitizovanou metriku. Realita je ale taková, že měny jednotlivých států pravidelně kolabují a ztrácejí kupní sílu. Není pravděpodobné, že by vzácné poptávané produkty v dohledné době trvaleji zlevňovaly. Ano, je možné, že některé spotřební zboží na chvíli zlevní, aby pak šla jeho cena zase nahoru. To se stalo v Mexiku, Argentině, Turecku, v Africe a vlastně i ve Spojených státech. Těžko byste v USA našel zboží, které dnes stojí méně než před třiceti, dvaceti možná i před deseti lety…

První bitcoiny jste za MicroStrategy koupil koncem roku 2020. Zažil jste tedy svůj první medvědí bitcoinový trh či kryptozimu. Jaké ponaučení jste si z toho odnesl?

Pokud chcete být v bitcoinu, měl byste pracovat s dlouhým časovým horizontem. Alespoň desetiletým. A že volatilita je něco, s čím musíte počítat, abyste ji mohl ustát. Lidé, kteří byli během medvědího trhu příliš zapákovaní, jednoduše zbankrotovali.

Podle čeho se vlastně v MicroStrategy rozhodujete, že je vhodná příležitost na nákup bitcoinů?

Nejlepší strategií jsou prostě jen pravidelné nákupy (takzvaná metoda DCA, kdy se nákupní cena zprůměruje – pozn. red.), když máte volnou hotovost a uvažujete o bitcoinu jako o dlouhodobém spořicím účtu. Pokud jste na tom tak, že byste ty peníze během příštích, řekněme, 12 týdnů mohl potřebovat, pak je lepší je držet v lokální měně. Pokud víte, že budete potřebovat mít peníze k dispozici během 12 až 24 měsíců, pak byste je nejspíš chtěl mít v dolaru coby světové rezervní měně. Pokud vám stačí mít hotovost k dispozici ještě za delší dobu, tak mi dává největší smysl ji směnit za bitcoin. Užitečné je také držet se v případě bitcoinu a hodnocení jeho výkonnosti čtyřletého horizontu. Pokud chcete časovat trh, existuje vysoká šance, že na tom proděláte. 99,5 procenta obchodních dní se v podstatě nic neděje.

Zrovna v posledních dnech se toho děje relativně hodně v důsledku tažení amerických regulátorů proti vybraným kryptoměnám coby údajným neregistrovaným cenným papírům. Padá dokonce i bitcoin, přitom během vašeho vystoupení jste tvrdil, že ze situace bude nakonec těžit.

Pokud se zaměříme na víkendové dění, probíhá panický výprodej kryptotokenů. Některé z nich odepsaly patnáct, dvacet i třicet procent. Bitcoin je ve světě kryptoměn tou digitální mincí, kterou to zasáhlo nejméně. Pokud někteří lidé drží tokeny a vedle toho ještě bitcoin, tak se někdy prostě zbaví bitcoinu, aby zmírnili ztráty. Když krachoval projekt Terra-Luna, jeho tvůrce rozprodával bitcoiny, aby se pokusil udržet svůj projekt naživu. Když byla v problémech firma Alameda Sama Bankmana-Frieda, také se zbavovala bitcoinů ve snaze nafouknout cenovku tokenu FTT a tak dále a tak dále. Takové výprodeje ale dříve či později skončí. V nějaké chvíli stejně všechny altcoiny skončí na nule a pak si lidé uvědomí, že bitcoin je jediné aktivum, které se z dlouhodobého hlediska udrželo. Z dlouhodobého hlediska je to, co se nyní děje, zdravé.

Mnoho lidí v kryptu si uvědomí, že bitcoin je vlastně lepší, než si kdy mysleli, a že některé jeho vlastnosti dříve nedocenili: třeba to, že je prakticky nezničitelný nebo odolný vůči cenzuře ze strany národních států. Pokud jste si myslel, že cena zrovna vašeho tokenu poletí až na Měsíc, že je Tether neporazitelný nebo Binance bez chybičky, tak jste mohl považovat bitcoin za boomerskou záležitost. Když si ale uvědomíte, že stablecoiny tady s námi nezůstanou a že kryptoburzy nejsou tak úplně bezpečné a že vaše tokeny nepoletí na Měsíc, tak najednou bitcoin začne vypadat jako opravdový bezpečný přístav.

Bitcoin a krypto se už staly tématem pro americké politiky jako Roberta Kennedyho, Rona de Santise nebo Elizabeth Warrenovou. Stane se bitcoin součástí i takzvaných kulturních válek?

Myslím, že už se tak stalo. Bitcoin ztělesňuje bytelné digitální vlastnictví a Spojené státy byly ostatně založeny na principu majetkových práv. Je předurčen k tomu, aby se stal součástí každodenního života většiny lidí, která nějaký majetek vlastní. Tahle digitální mince představuje nejlepší způsob, jak nějaké jmění získat nebo si ho udržet.

Řekl byste, že Fed ještě za vašeho života přidá bitcoin do své rozvahy?

Nepřekvapilo by mne to. Domnívám se, že držet bitcoin začnou ještě za mého života jednotlivé vlády. Začne to státními investičními fondy inovativních zemí typu Norska, Švýcarska či některých států Blízkého východu. Obvykle si ale bitcoin jako první osvojí ten, kdo jej opravdu potřebuje. Stejně jako člověk, který mrzne, si osvojí rozdělávání ohně.

K současné situaci na kryptotrzích se váže ještě jedna otázka. Jak vlastně pád bank Signature a Silvergate ovlivnil likviditu amerického bitcoinového trhu? Šlo o banky, které vynikaly vstřícností vůči kryptobyznysu – už neexistují a objemy kryptoměnových obchodů jsou dost nízké.

Dění kolem těchto bank přispělo k nižšímu množství likvidity na kryptotrzích obecně. Většina firem zajišťujících trhům likviditu jako FTX, Celsius, Genesis nebo Alameda ve skutečnosti bitcoin shortovala. Jejich krach znamená, že shortování už není tak snadné a že existuje méně příležitostí pro manipulace s cenou. Rovnováha sil se tedy přesune směrem od traderů, bitcoinových „medvědů“ a nejrůznějších tokenů zpátky k dlouhodobým držitelům kryptoměny. To pokládá silné základy budoucího býčího trhu. Čili nejsem nijak zneklidněn tím, že by najednou bylo méně způsobů, jak nasměrovat likviditu do kryptobyznysu a zpět. Pokud by všechny peníze nyní uložené v kryptu chtěly exitovat, lidé by museli svoje tokeny nejdřív prodat a pořídit za ně bitcoin, pokud by chtěli své peníze dostat z burz a nemohli by je zkonvertovat do dolaru. Tohle všechno nahrává bitcoinu a zároveň to symbolizuje vyzrávání kryptotrhu, který začne vnímat bitcoin coby účetní jednotku a vrstvu pro vypořádání transakcí.