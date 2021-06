Petzl: Odstávky automobilek mohou pokračovat, někteří dodavatelé mohou zkrachovat | E15.cz

Fungujeme v režimu krizového řízení, zaznělo na dnešní prezentaci o stavu tuzemského autoprůmyslu. Můžete to rozvést?

Jakkoliv zní dramaticky, tak ten termín odpovídá realitě. Dodavatelé si nemohou být jistí, zda druhý den obdrží požadované množství potřebného zboží. Celý řetězec automotive funguje na velmi pečlivě sledovaném režimu just-in-time. Zasekávají se ale kontejnery na cestě z Asie, panuje nejistota, zda budou důležité světové továrny fungovat či nikoliv. Nově jsou zasažené přístavy v Číně koronavirovou nákazou. Znamená to další prodloužení dodávek o několik týdnů, což se dotkne i mnoha podniků v Česku. Výrobní linky přitom příliš nelze výrazně zpomalovat či zrychlovat, buď jedou, nebo je musíte zastavit.

Škoda Auto dnes oznámila, že výrazně omezí výrobu ve všech svých závodech, závod v Kvasinách se má zastavit úplně. Je pravděpodobné, že bude podobné zavírání výroby pokračovat i nadále?

Riziko tu nepochybně je. Situace se dále zhoršuje. Je možné, že odstávky budou pokračovat už v průběhu léta anebo v průběhu podzimu. V tuto chvíli nevidíme brzký konec těchto potíží, ani v horizontu příštích měsíců. Tím myslím automobilky, na ně jsou ale přímo navázáni také dodavatelé.

Materiály prudce zdražují. Čekáte, že někteří menší tuzemští dodavatelé, kteří nemají silnou vyjednávací pozici a nedokážou si u automobilek prosadit zvýšení cen v nasmlouvaných kontraktech, zkrachují?

Jakkoliv to zní hrozně, tak to je určitě možné. Přes úvěrové linky se jim sice stále daří obstát a nemáme signály přímo z Česka, že by menší firmy začínaly krachovat. Napříč Evropou se už takové signály ale objevují a situace se zhoršuje. Zatím se zdražování promítá do ztenčujících se marží dodavatelů, později se začne ještě víc promítat do konečných cen aut.

Podílíte se na jednáních o možném vzniku gigafactory v Česku?

Radili jsme vládě, ať si připraví varianty, kde by mohly gigafactory stát. To se teď bude muset rozhodnout. Jedná se hlavně o uhelné regiony, pro které se hledají nová řešení: Karlovarsko, severní Čechy, severní Morava. V některých výrobních řetězcích může dojít k přelomovým změnám.

Jak velká je šance, že by Česko jednu či více gigafactory získalo?

Mám pocit, že vláda dělá maximum proto, aby tyto investice skutečně přilákala. Věřím, že to stejně vnímají i potenciální investoři, tudíž je reálná šance, že tu závod vznikne.

Měli jste možnost nahlédnout do investiční pobídky, víte, jak bude vypadat?

Ne, to se odehrává v diskusích mezi vládou a Volkswagenem. Pobídka bude nicméně velmi velká v řádu několika miliard. Doufám ale, že to vznikne víc než jedna gigafactory.