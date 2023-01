Škoda nepřežije, pokud bude vyrábět tak málo aut, říká Povšík | E15.cz

Rok 2018: milion a čtvrt vyrobených aut. Rok 2022: 735 tisíc. Mladoboleslavská Škoda se potýká s prudkým propadem výroby v době energetické krize a investičně velmi náročné „elektromobilizace“. „S tak malým objemem výroby by Škoda jako značka nemohla do budoucna přežít. Věřím ale, že se letos situace zlepší,“ říká odborář Jaroslav Povšík. Konkurence „tradičních“ automobilek ale sílí: jejich zkostnatělé plány nejdříve narušily elektromobily Tesla, nyní je hodlají nabourat ještě rychleji jedoucí Číňané .

Nedávno jste varoval, že ve Škodě může zaniknout 12,5 tisíce pracovních míst. Stane se tak?

Pracovní místa jsou ohrožena v podstatě vždy. Záleží na tom, jak s nimi pracujeme. V předstihu dokážeme snižovat stavy bezbolestně, nikdy ne propouštěním. Přechod ze spalovacích vozů na elektromobily, nižší množství vyráběných aut, gigafactory a v poslední době i přísná emisní norma Euro 7 opravdu ohrožují asi 12,5 tisíce pracovních míst.

V jakém časovém horizontu by mohla místa zanikat?

Ne hned, ale do konce této dekády se tak může průběžně dít. Nemáme hotové plány ani v rámci tohoto roku, ani ty s výhledem na příštích deset let. Cesta to bude trnitá, ale jsem přesvědčen, že ji zvládneme. Určitě ale dojde ke zvyšování mezd. V jednání zohledníme inflaci, více k tomu budu moci říct v únoru.

Hrozí zánik některých závodů nebo výrobních divizí v Česku? Často se hovoří například o budoucnosti Vrchlabí, kde se zhotovují převodovky, pro něž není v elektromobilech místo.

V minulosti skutečně docházelo k úvahám o uzavření například Vrchlabí, ohroženy byly ale i Kvasiny a také velké metalurgické provozy, motorárna a další sekce v Mladé Boleslavi. Osobně jsem přesvědčen, že žádný ze závodů nebude uzavřen. V Česku ale také žádný nový nevznikne - výjimkou je obří projekt gigafactory (továrna na bateriové články, kterou v Líních zvažuje vybudovat koncern Volkswagen, pozn. red.).

Spekuluje se o možném rušení nebo přesunu koncernových závodů a s tím spojeným propouštěním. Pod jak velký ekonomický tlak se nyní Volkswagen dostal? Nedávno prošel mohutným personálním zemětřesením, které smetlo i nejvýše postaveného Herberta Diesse.

S Volkswagenem jsem v kontaktu od roku 1990 v rámci nejužších kruhů, ať už jako člen dozorčí rady a grémií Evropské a Světové rady zaměstnanců. Koncern byl vždy pod tlakem. Někdy byl problém s cash-flow či vytížením, jindy jím otřásal souboj Porsche – Volkswagen či aféra Dieselgate.