V Ryanairu se nemůžete cítit bezpečně, natož mu důvěřovat, říká předseda českých odborů Pizzolato | E15.cz

Proč jste založili v Česku odbory?

Byl to dlouhý proces, který jsme začali před devíti měsíci. Hlavním důvodem byla změna našich smluv loni v září. Byli jsme zaměstnáni u irského Ryanair DAC. V září nám byly nabídnuty nové smlouvy, podle kterých jsme přešli od Ryanair DAC k Ryanair Sun, tedy k polské aerolince pod dnešním názvem Buzz, což je dceřiná společnost Ryanairu (a druhá největší aerolinka na Letišti Praha po Smartwings - pozn. red.). Nedali nám na výběr, buď podepíšeš, nebo končíš. Jednání ze strany Ryanairu bylo netransparentní, na podpis nových smluv nám dali jen týden - i těm, kteří návrhy smluv obdrželi později.

To se může zdát jako dostatek času, strategie Ryanairu ale počítá s tím, že mnoho členů letových posádek nežije v domovské zemi, ale v zahraničí. Dostanou-li pouze týden na rozhodnutí, zda podepsat nové smlouvy s horšími podmínkami, mohou se vystavit existenčním rizikům. Ze strachu, aby se uživili, raději podepíší. Potřebují peníze na živobytí, ubytování. Například Italové či Španělé žijící v Praze. Museli jsme se nějak rozhodnout. Já byl z těch, kteří podepsali. Nespokojených časem přibývalo, řešili jsme to ale každý samostatně, abychom předešli přehnané reakci od Ryanairu.

Vaše organizace vznikla koncem května.

Poslední měsíc nebyl snadný, ale zkoordinovali jsme se s kolegy a organizaci založili, všechny patřičné dokumenty jsme odevzdali na český soud. Ještě předtím, než odbory vznikly a než jsme o tom Ryanair informovali, nám dopravce nabídl nové smlouvy s o pětinu nižšími mzdami pro palubní personál. Jejich výši sdělit nemohu. O kolik se snížily mzdy pilotům, nevím. Informovali jsme společnost o vzniku odborů se žádostí o navázání skutečné komunikace, obzvlášť vzhledem k nově nabídnutým smlouvám s horšími podmínkami. Odpověď Ryanairu přišla ani ne do 24 hodin. Mně a dalším dvěma kolegům, kterými jsou Andrea Schiraldi a Izhar Arcos Poveda, firma okamžitě ukončila smlouvy - tedy všem, o kterých Ryanair ví, že jsou v odborové organizaci.

Ta má dnes kolik členů?

Pražská základna Ryanairu měla asi osmdesát zaměstnanců. V nedávné době došlo k ukončení několika kontraktů a k rezignacím. Dnes by se měl počet zaměstnanců pohybovat mezi padesáti až šedesáti. Počet našich členů zatím nechceme zveřejňovat, postupně se ale rozrůstáme a zaměstnanci z pražské základny nás podporují. Naší úlohou je chránit zaměstnance. Proto jsme také zveřejnili pouze nezbytná tři jména z odborové organizace. Z možné reakce Ryanairu vůči zaměstnancům máme velké obavy.

Ryanairu jste poslali on-line petici, skrze kterou požadujete obnovu vaší smlouvy a dalších dvou kolegů a reálný dialog s dopravcem. On-line ji podepsalo přes osm set osob. V textu petice píšete, že Ryanair “šíří strach”. Jak například?

Poté, co jsme v září přešli pod nové smlouvy, byli zaměstnanci pražské základny rozděleni do mnoha oddělených skupin. Dělají v Praze stejnou práci, ale pod odlišnými smluvními podmínkami. Společnost nám nedává šanci tušit, kdy a jak se mohou měnit pracovní podmínky. Podmínky nám jak vidno pouze zhoršuje, nedává nám potřebný čas na rozhodnutí, nedává nám na výběr - podepiš, nebo skonči. Nikdo se nemůže cítit v bezpečí, natož společnosti důvěřovat. Nikdo neví, co se stane zítra. My se ale snažíme o otevřený dialog.

Jehož cílem je co?

Lépe si navzájem rozumět a dojednat lepší podmínky.

Například?

Získat více času na důležitá rozhodnutí ohledně smluv, dosáhnout transparentního vyjednávání o různých byrokratických ujednáních - například u daňových otázek.

Ryanair vám a dvěma kolegům ukončil smlouvy, vy se ale za propuštěné nepovažujete. Odkazujete na české právo a tvrdíte, že znemožňuje takovýto postup zaměstnavatele vůči zaměstnancům na české základně. Co z toho rozporu plyne?

Nevíme. Neakceptujeme, co společnost udělala. Nepovažujeme se za propuštěné. Do práce nechodíme, to ale nikdo v těchto dnech.

Jaký tedy bude další postup?

Chceme, aby si firma uvědomila, že postupovala protiprávně a obnovila naše smlouvy. Pokud na naši komunikaci Ryanair nezareaguje, budeme další kroky koordinovat s českým Odborovým svazem dopravy. S nimi současnou situaci diskutujeme a zvažujeme další kroky. V právních otázkách se spoléháme na doporučení Odborového svazu dopravy.

Daří se odborovým organizacím v zahraničí často úspěšně vyjednávat s Ryanairem?

Je mnoho takových příkladů. Například základna v Eindhovenu byla dopravcem protiprávně zavřená, s čímž byla spojena řada vyhazovů. Zdejší zaměstnanci zažalovali Ryanair. Základna zůstala zavřená, zaměstnanci ale dostali veškeré mzdy, které jim náležely. Podobný scénář jsme viděli i na Kanárských ostrovech, kde Ryanair zrušil základnu a vyhodil zaměstnance. Ti před pár týdny vyhráli soud a jejich smlouvy byly obnoveny. Mohou tak pracovat jinde v Evropě pro Ryanair.

Co je podle vás nejpravděpodobnější možný vývoj “pražské kauzy”?

Společnost vezme rozhodnutí zpět, obnoví tři zrušené smlouvy a začne komunikovat.

Liší se přístup Ryanairu vůči zaměstnancům od konkurenčních dopravců výrazně?

Nemáme detailní informace, jak to chodí u konkurence. Ryanair se ale prohlašuje za největší nízkonákladovku v Evropě, čekám proto, že se podle toho budou chovat i ke svým zaměstnancům.

A přístup Ryanairu vůči svým zaměstnancům napříč jednotlivými evropskými státy se liší?

Pozorujeme určitý vzorec, podle kterého firma jedná. Často se opakuje napříč celou Evropou.

Možná by bylo snazší nezakládat odbory, ale zkrátka přejít k jinému dopravci, chová-li se Ryanair tak, jak popisujete.

To je pravda. To už je na každém, jak si to vyhodnotí. Myslím si, že je správné usilovat o zlepšení pracovního prostředí. Vykašlat se na to a prostě odejít by jistě bylo jednodušší.

Prostředí, ve kterém se pohybujete, výrazně ovlivňuje pandemie koronaviru. Jak situace dopadá na pracovní podmínky letových posádek?

Je to nová bezprecedentní situaci, letectví patří k nejpostiženějším odvětvím. Predikce, jak dlouho se budeme vracet k původnímu stavu, se různí. Přesto by to neměla být výmluva, proč zhoršovat pracovní podmínky zaměstnanců. Ti musí na druhou stranu chápat, že se jich v krátkodobém horizontu krize dotkne. Nemohou ale vzdát svůj boj za lepší podmínky jen kvůli pandemii.

Očekáváte, že pandemie způsobí další poklesy mezd v letectví?

Vidíme obecný trend snižování mezd. Ten ale musí být vyvážen lepšími pracovními podmínkami pro zaměstnance.