Summit EPC v Praze: Termín, hosté, program, manévry - přehledně | E15.cz

Ve čtvrtek a v pátek se do Prahy sjedou nejvyšší představitelé více než 40 zemí. Ve čtvrtek se bude konat setkání Evropského politického společenství, kde svou účast přislíbilo až 50 delegací. V pátek se pak sejde summit členských zemí EU. Schůzka se uskuteční v Praze díky právě probíhajícímu českému předsednictví v Radě Evropské unie .

Kdy se summit koná?

Summit se uskuteční v termínu 6. a 7. října, tedy tento čtvrtek a pátek.

Co je Evropské politické společenství - EPC?

Ve čtvrtek se poprvé sejde platforma Evropského politického společenství (EPC). Má sloužit k politickému dialogu zemí na evropském kontinentu, ne pouze členských států Evropské unie. Platforma vznikla na základě návrhu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v letošním květnu.

Program a témata summitu

Cílem summitu má být spolupráce na řešení otázek bezpečnosti, stability a energetické nezávislosti.

Ve čtvrtek kolem 12:00 se začnou sjíždět státníci, budou jednat nejprve společně, poté i bilaterálně. Očekává se projev Miloše Zemana a společné focení. Na čtvrtek ve 21:45 je plánovaná tisková konference.

České předsednictví v Radě EU: Jaký je program a hlavní témata?

Hosté a delegace. Kdo přijede?

Do Prahy dorazí zástupci všech evropských zemí. Kromě státníků ze zemí EU přijedou do Prahy i zástupci dalších států. Do metropole dorazí státníci z více než 40 zemí. Mezi přítomnými nebude chybět například turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nebo ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Své zástupce na summit v Praze vyšlou kromě států Evropské unie i následující země:

Velká Británie

Švýcarsko

Lichtenštejnsko

Island

Norsko

Turecko

Izrael

Gruzie

Ázerbájdžán

Arménie

Ukrajina

Moldávie

Severní Makedonie

Černá hora

Bosna a Hercegovina

Srbsko

Kosovo

Albánie

Rusko ani Bělorusko na summit pozvánku nedostaly. Celkově se v Praze sejde až 2500 zahraničních hostů.

Manévry v Praze

Od úterý 4. do soboty 8. října je pro veřejnost uzavřen Pražský hrad. Pro veřejnost budou uzavřeny také některé budovy v okolí Hradu, které budou sloužit jako zázemí pro novináře - konkrétně Jízdárna, Míčovna a Prezidentský domek. Na Hradčanské náměstí budou moci vjíždět jen zahraniční delegace a lidé se zvláštním povolením. Pro chodce ale zůstane volně přístupné.

Pražské letiště je hlídáno desítkami policistů, a při příletu speciálních delegací se na střechách objeví dokonce i odstřelovači. Nasazeno bude 500 policistů z celé republiky. Kvůli průjezdu kolon se mohou objevit krátkodobé omezení na Evropské ulici nebo Pražském okruhu. V okolí Hradu jsou nahlášeny celkem tři demonstrace.