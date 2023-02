ŽIVĚ: Umělá inteligence pomáhá Tinderu párovat lidi, říká Zelený z Amazonu | e15.cz

Třetím řečníkem dnešního programu je Daniel Hejl, spoluzakladatel startupu Productboard, kterého na pódiu vyzpovídal Michal Bubeníček, CEO Entetera Motion. „Firmy investovaly do inovací, ale neměly to ničím podložené, prostě to zkoušely. Šlo hlavně o rychlost. Jak ale rostou míry úrokových sazeb a tlak na šetření, tak firmy sledují daleko více, co dělají a zkoumají, jestli to přináší výsledky,“ odpověděl na úvod rozhovoru Hejl na otázku, jaké trendy nyní sleduje v technologických firmách.

Productboard vyvíjí nástroj pro produktový management, proto vidí, jakým způsobem firmy přistupují k vývoji nových služeb a produktů. „Vývoj fyzických produktů je desítky let napřed. Když vyrábíte mobilní telefon, tak máte omezení fyzického světa a nemůžete uspokojit veškeré požadavky zákazníků. To v digitálním světě není, je tam možné jakékoliv přání zákazníka uspokojit,“ říká Hejl a dodává, že na to mohou firmy vynaložit zbytečně moc peněz.

Také rozhovor s Danielem Hejlem se týkal největšího trendu současného technologického světa - umělé inteligence. „Je zajímavé, jakým způsobem to ovlivňuje vývoj softwaru, každý rok se to zjednodušuje. To před pár lety ještě nebylo, tehdy bylo důležité, že to umíte poskládat dohromady. Hrozně se zkracuje doba od nápadu k uvedení na trh. To vede k další produktivitě vývojářů. To znamená, že když něco děláte a přitáhnete pozornost, tak vás může konkurence snáze předehnat. Klíčovým se proto stává lepší pochopení zákazníků,“ vysvětlil Hejl.