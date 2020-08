Zdeněk Bakala: Cyklistika mi přinesla obrovské uspokojení | E15.cz

Uplyne deset let, kdy jste vstoupil do sponzoringu cyklistiky. Byl to dobrý nápad?

Jako u každého sportu na profesionální úrovni to občas bývá tak trochu jízda na horské dráze. Ale lhal bych, kdybych řekl, že mi cyklistika nepřinesla obrovské uspokojení. Vlastnictví klubu přináší výjimečné příležitosti – tou hlavní z nich je možnost blíže se poznat s řadou skvělých lidí, kteří se v cyklistice pohybují. Hodně jsem se toho naučil. Ze všeho nejvíce si však cením možnosti na vlastní kůži zažívat naprosto jedinečnou atmosféru našeho týmu, přezdívaného Wolfpack. Jde o skvělých deset let a při pohledu zpět bych na svém rozhodnutí investovat do týmu nic neměnil.

Váš tým je úspěšný. Bráno dle počtu vítězství stájových jezdců na velkých závodech i podle dalších metrik. Co je příčinou?

Jednou z věcí, která dělá z cyklistiky tak působivý a jedinečný sport, je počet proměnných, které tým potřebuje zvládnout jak na individuální, tak kolektivní úrovni. Kouzlo je ve vyladění co největšího množství faktorů, které jsou ve hře. Máme skvělé jezdce – od slibných mladých talentů až po zkušené matadory, někteří se dokonce stali skutečnými legendami jako například Tom Boonen nebo Sylvain Chavanel. Nesmíme také opomenout roli manažera našeho týmu Patricka Lefevera, jedné z nejvíce inspirativních osobností cyklistiky.

Jak ovlivnila rozpočet stáje pandemie koronaviru?

Pandemie je velkou výzvou pro téměř každou firmu či organizaci na světě a pro nás samozřejmě také. Díky dlouhodobému plánování a podpoře hlavních sponzorů týmu, společností Deceuninck a Quick-Step, jsme si ale jisti, že tuhle bouři přečkáme. Vždy jsem tvrdil, že budoucnost týmu je v ekonomické soběstačnosti, a ta zůstává naším hlavním cílem.

Letošní Tour de France startuje v nestandardním termínu, za nestandardních okolností, pokud ale půjde vše podle plánu - bude to vůbec první takto velká globální sportovní akce po propuknutí pandemie COVID-19. Jaká máte od akce očekávání?

Tour je nejnáročnější cyklistický závod, tečka. Z velké části pro svou nepředvídatelnost. Každý rok přináší něco nového, každá fáze nabízí nové zvraty a dramata. Pandemie bohužel přináší zcela nový druh výzvy a mým primárním přáním je, aby všichni zůstali zdraví a v bezpečí a aby Tour proběhla bez větších problémů.

Před lety jste se zasazoval o změnu byznys modelu fungování sezony, bylo to přirovnáváno k transformaci směrem k tomu, jak fungoval seriál formule 1. Takové úvahy už jsou pasé?

Vůbec ne. Základní výzvy a příležitosti stále přetrvávají. Pandemie přinesla řadu obrovských změn v tom, jak jako společnost žijeme, pracujeme a stýkáme se. Až jednoho dne přejde, některé z těch změn naštěstí zmizí – jiné však zůstanou, některé dobré, jiné možná méně. Pointa je, že změny nepřichází někdy daleko v budoucnu, ale že už tady jsou. A přehodnocení obchodního modelu je, nebo by mělo být, jejich velkou součástí. Současné období můžeme využít k tomu, abychom pro profesionální cyklistiku zajistili lepší a udržitelnější budoucnost.

Vstupoval jste do cyklistiky v době, kdy tento sport neměl příliš velkou důvěru kvůli dopingovým skandálům, byl jste ale se svou stájí u „lepších“ let, kdy se špičkové silniční cyklistice kredibilita zase pomalu vracela. Je dnes tento sport „čistší“?

Situace se výrazně zlepšila. Přestože je samozřejmě stále na čem pracovat, dosáhli jsme již velkého pokroku a myslím si, že celá cyklistická komunita na to může být hrdá. Lidé vidí na vlastní oči škodyzpůsobené dopingem. Vítězství za každou cenu – na účet vaší pověsti, vašeho zdraví – to není vítězství. A myslím si, že si to lidé, zejména pak mladí sportovci, uvědomují. To podle mě signalizuje hlubší změnu, a proto věřím v čistou budoucnost našeho sportu.