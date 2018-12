Urza: Kde stát bere právo zasahovat rodičům do výchovy? | E15.cz

Považujete se za dogmatiky, nebo kriticky uvažujete o systému, který nás obklopuje? A pokud ano, co říkáte na demokratický politický systém nebo vůbec na systém státu? Myslíte si, že naše společnost stát potřebuje? Státní vzdělávání, státní zdravotnictví, ani jedno se kdovíjakou výhrou nezdá. A co kdybychom se státu, včetně třeba systému státního vzdělávání, vzdali? Právě toto téma jsme probrali v rozhovoru s nejznámějším českým anarchokapitalistou Urzou.

Anarchokapitalismus (nebo familiérněji ankap) je politický směr vycházející z libertarianismu, jehož zastánci si v první řadě přejí mít absolutní svobodu a odmítají jakoukoli centralizaci moci. Proto je jejich základním východiskem absence státu, kdy společnost a veškeré procesy v ní jsou „řízeny” čistě principem volného trhu. Co se týče práv, základní právo je vlastnické, veškerá ostatní práva jsou z tohoto práva dle anarchokapitalistické teorie odvoditelná. Pravděpodobně nejznámějším českým představitelem anarchokapitalismu je Urza (zde odkaz na jeho web), který o směru vydal minulý rok knihu a často pořádá veřejné přednášky a debaty.

S Urzou jsme si nejprve zapolemizovali na osobním rozhovoru v čajovně. Bohužel selhalo nahrávání, proto jsme se uchýlili k písemnému rozhovoru. Při výměně názorů jsme se zaměřili zejména na vzdělávání, Urza sám považuje téma státu a školství za stěžejní.

Školní indoktrinace

Tvrdíte, že ve školství kontrolovaném státem dochází k ideologické indoktrinaci žáků – zejména co se týče nezbytnosti státu. Dále pak v prezentaci liberální demokracie jako nejlepšího možného politického systému. Zároveň (jak sám uvádíte) jsou tyto vzdělávací cíle veřejně deklarovány v Rámcovém vzdělávacím programu (např. v průřezovém tématu výchova demokratického občana, pozn. red.). Nelegitimizuje explicitní, veřejná deklarace vzdělávací záměry?

Nelegitimizuje. Jen proto, že něco deklaruji explicitně a veřejně, to přece takové jednání nelegitimizuje. To by totiž znamenalo, že jakékoliv jednání mohu legitimizovat prostě tím, že ho veřejně explicitně deklaruji, a to je trochu málo.

Systém liberální demokracie se každé 4 roky opakovaně potvrzuje parlamentními volbami. To znamená, že existuje na základě shody většiny. Neznamená to, že většina občanů souhlasí s touto ideologickou náplní ve vzdělávání a je to tím pádem v pořádku?

V systému zastupitelské demokracie, který tu máme, nemusí platit ani to, že pokud něco prošlo, většina s tím souhlasí; ale i kdyby ano, neznamená to, že je to v pořádku. Jednání nelze legitimizovat nejen veřejnou explicitní deklarací, ale ani většinovým souhlasem. Kdyby ten argument platil, pak by šlo tímto způsobem legitimizovat libovolné zvěrstvo jen proto, že s ním většina souhlasí.

Ostatně zkuste se podívat na ty argumenty nestranně. Tady o nich uvažujeme jen proto, že souhlasíte s tím, co jimi obhajujete. Ale kdyby si většina odsouhlasila třeba genocidu, bylo by to legitimní? Nebo kdyby byla ta genocida veřejně explicitně deklarována, stala by se legitimní? Těžko. Pak ale argument souhlasu většiny nebo veřejné explicitní deklarace nelze sám o sobě použít pro legitimizaci nějakého jednání, protože jím lze obhájit cokoliv.

Lze skutečně Národní vzdělávací program (který dokonce neschvaluje ani parlament, ale pouze ministerstvo školství) srovnávat se lidskými právy a svobodami, které mají v právním systému naprosto jedinečnou pozici? Například tím, že jsou nezrušitelná? Takže i pokud by se dolní a horní komora shodla na genocidě určité části obyvatelstva a tři pětiny parlamentu by si odhlasovali změnu ústavy, stále by tento krok byl v rozporu s tvrdým jádrem ústavy, a proto nedemokratický.

Nesrovnávám Národní vzdělávací program s lidskými právy. Poukazuji jen na to, že souhlas většiny ještě nezaručuje, že je něco v pořádku (genocidu jsem uváděl jen jako příklad).

Krom toho jste se Vy sama ve své otázce odvolávala na parlamentní volby a odvozovala z nich legitimitu ideologické náplně vzdělávání. Následné zpochybnění této souvislosti pak nedává smysl s ohledem na to, že jste ji sama nastolila v otázce.

A konečně Národní vzdělávací program sám o sobě není takový problém jako povinná školní docházka, která reálně znamená násilné odebírání dětí těm, kdo se nepodřídí vůli politiků a úředníků – a tohle už s lidskými právy rozhodně souvisí.

Nízká sociální mobilita: když lidé neumí dělat rozhodnutí, díky kterým zbohatnou

Vzdělání výrazně ovlivňuje sociální mobilitu. Jedním z problémů, se kterým by se musel potýkat anarchokapitalistický systém, by byl extrémní růst sociálních nůžek. Jak by se s tím anarchokapitalismus vypořádal?

Narážíte-li na otevírání nůžek mezi bohatými a chudými, pak je třeba si uvědomit, že to je do obrovské míry způsobeno právě státními zásahy. V přeregulovaném prostředí mají právě chudí lidé problémy s uplatněním, jelikož bohatí jsou schopni v takové legislativní džungli fungovat.

Představte si třeba pokladní, která není spokojena v práci – bez byrokratických překážek by mohla prostě nakoupit potraviny, uvařit hrnec guláše a prodávat ho lidem. I kdyby nebyla úspěšná, ten pokus by zas tak moc energie nestál. Ale teď? Potřebuje živnostenský list, účetnictví, EET, potravinářský průkaz a spoustu dalších věcí; netuším, co všechno – a ona také ne, takže to ani nezkusí. Natož kdyby jí to šlo a měla by někoho zaměstnat, to by byl teprve problém!

Tím neříkám, že tohle je řešení pro všechny prodavačky, které mají mizernou práci, ale když se alespoň část z nich postaví na vlastní nohy, případně se jim povede někoho zaměstnat, dojde ke změně na trhu práce, vzroste poptávka po pracovní síle a ubyde nabídka, což pomůže právě zaměstnancům a to zejména těm nekvalifikovaných. Přibude malých podniků, protože něco takového bude dostupné prakticky pro každého.

Co se týče otevírání nůžek mezi bohatými a chudými na volném trhu, tam se jedná o přirozený následek bohatnutí společnosti, které probíhá tak, že někdo přinese nějaký výdobytek velké spoustě lidí. Tím vydělá hodně peněz, ale všem těm lidem trochu zlepší život. Ve výsledku tak bohatne celá společnost, akorát bohatí trochu rychleji než chudí, což ničemu nevadí, protože bohatnou obě skupiny.

To co popisujete, je ideální, meritokratický stav vytváření nerovností – lidé bohatnou a jsou úspěšní na základě svých talentů a kompetencí. Nezohledňujete ale, že pro tento stav musí nejdříve existovat (alespoň na určité úrovni) rovnost příležitostí, které má ve státní společnosti (mimo jiné) zajišťovat vzdělání.

Je sporné, že podmínky se vyrovnají zmíněnou deregulací trhu práce. Také můžeme předpokládat, že taková deregulace povede k upevnění pozic jedinců s kapitálem. Bohatství produkuje bohatství: pokud si prodavačka z Lidlu založí vlastní podnikání s houskami, její konkurenceschopnost bude výrazně nižší kvůli větším nákladům na výrobu.

Tím pádem stále není zodpovězena otázka, jak zabránit (nejen) v anarchokapitalistické společnosti replikaci určité společenské stratifikace, která se vytváří jen na základě narození jedinců do určité třídy.

Nepopisuji ideální stav; a vůbec ve své odpovědi neřeším, na základě jakých vlastností lidé bohatnou, ani nepředpokládám rovnost příležitostí a samozřejmě zohledňuji, že bohatství dává lepší možnosti k tvorbě dalšího bohatství, ergo ve svém komentáři argumentujete proti věcem, které ode mě nezazněly.

Vůbec totiž netvrdím, že deregulace trhu přinese rovné podmínky. To je zcela nedosažitelný ideál (bez státu či s tím). Tvrdím pouze, že stát situaci nezlepšuje, ba naopak zhoršuje, byť deklaruje opak (a například ochrana zaměstnanců jim reálně škodí, neboť zhoršuje jejich pozici na trhu, což jsem popsal ve své odpovědi).

Základním argumentem proti odstátnění institutu školství je zásadní nerovnost příležitostí, kdy děti z různých socioekonomických podmínek budou mít nesmírně rozdílné příležitosti se vzdělávat. Do jisté míry se to děje už nyní, absolutizace soukromých škol by ale v tomto směru měla pravděpodobně extrémní následky. To vám nevadí?

Takto položená otázka je argumentačním klamem. Předkládáte svůj pohled na věc jako fakt, abyste se pak jen zeptala, zda mi to nevadí. A co vůbec znamená absolutizace soukromých škol? Míníte-li tím prostě bezstátní volnotržní společnost, pak nesouhlasím s tezí o extrémních následcích, kterou ostatně nijak nedokládáte.

Narážíte na to, že v anarchokapitalistické společnosti nemusí být jenom soukromé školy, lidé se mohou přece vzdělávat doma nebo se vzdělání může poskytovat jako charitativní činnost. Nebo se lidé nemusí vzdělávat vůbec.

To, že je zde určitá korelace mezi dostupností vzdělání a prostupností společenských vrstev je fakt, se kterým se ztotožňuje většina současných sociologických výzkumů. Zároveň je pravda, že tato korelace může být mnohem menší, než si myslíme.

Například v knize Education and Social Mobility (2017) příčítají nárůst střední třídy v Evropě po 2. světové válce spíše strukturálním hospodářským změnám než většímu zpřístupnění (zejména vysokoškolského) vzdělání. V této komparativní studii je zmiňován kvantitativní výzkum Devine, Li (2011): Is Social Mobility Really Declining? Intergenerational Class Mobility in Britain in the 1990s and 2000s, kde autorky upozorňují, že ač současný vzdělávací systém v Británii oslabuje zakonzervovanost současných sociálních tříd a sociální prostupnost zde tedy do jisté míry existuje, stále hrají základní roli v budování budoucnosti jedince sociální třídy, do které se narodí.

Tedy míra, do jaké v současné době státní školství zvyšuje sociální mobilitu, může být nižší, než bychom očekávali nebo si přáli, sotva ale můžeme říct, že vzdělání tuto schopnost nemá.

Ne, nenarážím na to, co mi podsouváte. Pouze jsem odmítl Vaši otázku coby argumentační klam, toť vše. Svůj komentář začínáte tím, že říkáte, o čem jsem údajně mluvil (ačkoliv nemluvil), abyste si to následně mohla vyvracet. Já však vůbec na nic takového nenarážel.

V této přednášce uvádíte jako jeden z velkých negativ demokracie, že vliv hlasu v demokratických volbách je minimální, tedy tím činem můžete systém vzhledem ke svému osobnímu prospěchu změnit naprosto minimálně. V anarchokapitalismu by vaše rozhodnutí měla mít reálný dopad na váš život. Je to skutečně pravda, když předně sociální mobilita bude minimální a většina moci bude v rukou těch, kdo mají kapitál? Nesnaží se toto demokracie regulovat?

I tato otázka je argumentačním klamem. Podsouváte sem nepodložené tvrzení, že v anarchokapitalismu bude nízká sociální mobilita, což nijak nedokládáte. I kdyby to ale byla pravda, nijak z toho neplyne, že vaše rozhodnutí nemají dopad na váš život. Nízká sociální mobilita nemusí být způsobena tím, že lidé z chudších vrstev nemají reálně šanci se vypracovat, což by byl třeba případ kastovních společností, ale může být způsobena i tím, že tito lidé se nenaučili dělat taková rozhodnutí, díky kterým zbohatnou.

Jinými slovy tedy i ve společnosti s nízkou sociální mobilitou může platit, že vaše rozhodnutí mají silný dopad na váš život, nemluvě o tom, že spojení anarchokapitalistické společnosti s nízkou sociální mobilitou jste ničím nepodložila.

Není správné, že úředník řekne, jak se má vzdělávat

Tvrdíte, že s volným trhem na poli vzdělávání by přišla velká rozmanitost nabídek, která dnes chybí. Není určitý konzervatismus ale nutný? Pokud bude model vzdělávání fungovat na principu volného trhu – dobré školy budou mít zájemce a špatné školy zkrachují, co bude se žáky špatných škol? Proč má mít určité množství dětí kvůli vzdělávacímu experimentu zásadně podprůměrné vzdělání?

A proč má mít dnes tolik dětí zásadně špatné vzdělání jen proto, že nezapadají do ministerstvem předepsaných škatulek? Proč mají být šikanované děti nuceny chodit do školy, kde jsou často nešťastné, což občas skončí i sebevraždou? Proč mají děti dobrých rodičů platit za to, že si nějací úředníci a politici myslí, že vědí lépe, co je pro ty děti nejlepší? Proč se mají zabíjet mladé talenty, kreativita a touha se učit jen proto, aby měli lidé iluzorní pocit, že je o všechny postaráno?

Státní školství možná nějakým sociálně vyloučeným dětem pomůže k lepšímu vzdělání, mnohým z nich zas zničí život, protože jej odstartují v podmínkách, kde je spolužáci i učitelé považují za outsidery a dávají jim to sežrat. Kde však někdo bere právo zasahovat do výchovy někomu, kdo se o své děti stará a je dobrým rodičem?

Na ministerstvu školství pravděpodobně pracují lidé, kteří jsou v oboru vzdělávání většími odborníky než je průměrný rodič. Jejich rozhodnutí jsou podložená určitým výzkumem, ačkoliv ten sám o sobě může být generalizující a při aplikaci na některé jednotlivce může selhávat. Přesto ale jejich názor můžeme považovat za kompetentnější než názor běžného občana, nebo ne?

Vaše rétorika „předepsaných škatulek ve škole a zabíjení kreativity a mladých talentů” je sporná. Státem definované výstupy vzdělávání bezpochyby v mnohém žáky omezují, stejně jako školní instituce samotná – žáci jsou například nuceni trávit dlouhé hodiny ve společném prostoru s ostatními žáky. Škola nepochybně učí do jisté míry děti potlačit své individuální „já” ve prospěch kolektivního „my”. Ale dělá to účelně jako součást socializace. Člověk se musí naučit fungovat v prostoru s ostatními lidmi, musí se umět podřídit a prosadit a také hledat konsenzus. Musí se naučit fungovat v rámci určitých pravidel.

Ptal jsem se, proč mají děti dobrých rodičů za něco platit. Vy odpovídáte, že lidé na ministerstvu jsou většími odborníky než průměrný rodič, což zcela ignoruje, že jsem se ptal na dobré rodiče. Navíc ani „větší odborník v oboru vzdělávání“ nemusí dítě vzdělávat lépe. Nepohybujeme se v uniformním kolektivistickém světě, kde by odbornost na poli vzdělávání byla vším: děti jsou různé, mají své specifické potřeby, což ví rodič často lépe než odborník.

Ostatně kdybychom Vaši argumentaci dotáhli do konce, pak mám prostě pravdu, jelikož jsem několik let učil, takže jsem větším odborníkem na vzdělávání než Vy, ergo Vaše závěry jsou mylné a moje správné. Takové tvrzení je pochopitelně absurdní a nesmyslné, avšak o nic více než argument o odbornících na vzdělávání, kteří jsou kompetentnější než rodiče, se kterým jste přišla.

Narážíte na domácí vzdělávání dětí. Je podle vás důkaz nesvobody v českém školství, když děti, které jsou vyučovány doma, musejí každého půl roku absolvovat přezkoušení z plnění Rámcového vzdělávacího programu. Není ale dobře, že stát zjišťuje, že se všem dětem dostává určité standartní úrovně vzdělání?

Domácí vzdělávání v souladu s naší legislativou vyžaduje pravidelné přezkušování, což má zajišťovat, že se děti vzdělávají dle představ centrálního plánovače. To mimochodem neznamená lépe ani kvalitněji, dítě jen prostě přijde o možnost učit se věci třeba ve výrazně jiném pořadí, než stanovuje ministerstvo.

Ano, vadí mi, že stát diktuje rodičům, jak mají vzdělávat své děti. Není dobře, že úředník určí, jak se musíme všichni vzdělávat, a následně vyhrožuje těm, kdo to chtějí dělat jinak, že jim odebere děti. Znám osobně spoustu lidí, kteří chtějí své děti učit nějak jinak; nezanedbávají je, nekašlou na to, netyranizují je, jsou to skvělí rodiče, jen se neztotožňují se státní vzdělávací filosofií a osnovami. Ačkoliv tito lidé nikomu nijak neubližují a pro své děti dělají často daleko víc než většina rodičů, legislativa je nutí k přezkušování a stále nad nimi visí hrozba toho, že o své děti přijdou. Tohle prostě nejde omluvit tím, že nějací úplně jiní lidé na své děti kašlou; a zejména ne proto, že v těch případech stát typicky stejně není schopen pomoci, protože ani sebelepší škola reálně nemůže nahradit chybějící rodičovský vzor.

Stát při garanci práv dítěte omezuje práva rodiče, protože dítě má právo na kvalitní vzdělání. Stejně jako při garanci práv zaměstnance stát omezuje práva zaměstnavatele. Stát tedy omezuje subjekt s mocí kvůli obraně slabšího.

Navíc pomyslný Damoklův meč odebrání dítěte není tak fatální, jak upozorňujete. Vzhledem k tomu, že domácí vzdělávání schvaluje ředitel, tak pokud se ukáže, že dítě nesplňuje minimální výstupy nastavené výchozí školou, ředitel domácí vzdělávání v dalším pololetí jednoduše neschválí. Pokud by následně dítě školu nenavštěvovalo, postupovalo by se jako v jiných případech, kdy rodič zanedbá svou povinnost: nejdříve rodinu navštíví sociální pracovník, aby situaci zmapoval a s rodinou konzultoval. Vzhledem k tomu, že se v první řadě sleduje zájem dítěte, musel by být daný případ hraniční, aby došlo k odebrání.

Dále mluvíte o tom, že pokud někteří rodiče své děti zanedbávají, „stát stejně není schopen pomoci, protože ani sebelepší škola reálně nemůže nahradit chybějící rodičovský vzor.” Pokud bychom přistoupili na tezi, že jsme determinováni pouze naším rodinným zázemím, skutečně bychom na nějaké pedagogické působení mohli okamžitě rezignovat. Jistěže tady korelace mezi nedostatečným rodinným zázemím a kriminalitou, bezdomovectvím nebo třeba závislostmi je. A stejně tak ale jsou tisíce dojemných příběhů o lidech, kteří se s něčí pomocí z takového kruhu dostali. Nechci tvrdit, že škola je samospásná, ale náš vzdělávací systém minimálně aspiruje na to, aby dětem z problematického prostředí byla poskytnuta pomocná intervence.

Tvrdíte, že stát při garanci práv dítěte omezuje práva rodiče, protože dítě má právo na kvalitní vzdělání, podobně jako při garanci práv zaměstnance stát omezuje práva zaměstnavatele. Problém je v tom, že tady stát zasahuje nejen do práv rodičů, ale i do práv dětí, a to i v případě, že dítě kvalitní vzdělání dostává, jen to není vzdělání podle tabulek ministerstva. Nejedná se jen o omezení práva rodiče, který zanedbává dítě; jedná se bohužel též o omezování práv dětí i rodičů v případech, kde děti sice kvalitní vzdělávání dostávají, ale ne takové, které je oficiálně schválené.

Odebrání dětí je zcela reálné a nic na tom nemění fakt, že k němu většinou nedojde hned na první dobrou. Neplnění povinné školní docházky je dostatečný důvod pro odebrání dětí i v případě, že dotyčné děti jsou vzdělané a mají dostatek péče. Samotný fakt, že rodiče vzdělávají své dítě mimo státem přidělené mantinely, může přinést celé rodině tragédii i v případě, že dítě nejeví žádné známky zanedbávání.

A konečně dojemné příběhy lidí, kteří se s něčí pomocí z takového kruhu dostali, vyvažují jiné dojemné příběhy jiných lidí, které státní školství semlelo, případně dokonce dohnalo k sebevraždě. Potřebuje-li někdo pomoc, určitě mu ji poskytněme. ale nenuťme kvůli tomu trpět lidi, se kterými to ani nijak nesouvisí.

Naše snaha někdy selhává

Státní vzdělávání v Čechách, a pravděpodobně i kdekoliv jinde, není dokonalé. Stejně tak systém liberální demokracie. Obojí jsou to ale systémy opírající se o určité ideály – třeba, že si každý člověk zasluhuje důstojnost nebo že každé dítě má právo na vzdělání bez ohledu na to, jestli mu jej rodiče zajistí, nebo ne.

Anarchokapitalismu vadí, že demokratický systém tyto hodnoty chrání represivními prostředky – je potřeba vybírat daně, aby bylo možné přerozdělovat bohatství, je potřeba kontrolovat, jak rodiče učí a vychovávají své děti. A pokud občan neuposlechne, je podle zákonů potrestán. A Urza se ptá, kde na to stát bere právo.

Mě naopak zaráží, že je možné být ze současného systému tak moc v deziluzi, že přestaneme vidět cíl toho všeho. Ano, rodiče nemají absolutní svobodu ve výchově a všichni odvádíme daně. Na druhou stranu se jako společnost snažíme zabránit možnosti bezprizorních jedinců, kteří se prostě jen narodili špatně.

Buď nám vážně záleží na těch dětech, pak ale pomáhejme těm, které to vážně potřebují, a nenuťme úplně všechny zapadnout do vzdělávacího systému, který je často úplně semele. Nebo chceme mít hlavně iluzi „jistoty“, kde máme sice všechny krásně zaškatulkované a deklarativně jsme všem pomohli, ale nad těmi zničenými životy jen mávneme rukou s tím, že „naše snaha někdy selhává“.

Ano, mnozí potřebují pomoc; a já naprosto souhlasím, že bychom jim ji měli poskytnout. Ne však za cenu toho, že spoustě dalších zničíme životy tím, že jim tu „pomoc“ budeme cpát bez ohledu na to, zda je pro ně vhodná.