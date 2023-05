odemykáme >>>

Drtivé většině českých solárních firem se podařilo vypořádat s loňským solárním boomem a svůj byznys díky němu stabilizovat na mohutnějších základech. Největší tuzemské montážní firmy od podzimu 2021, kdy začala energetická krize, zvýšily počty svých technických pracovníků o vyšší desítky procent, některé až několikanásobně. Přesto dál scházejí stovky revizních techniků a elektrotechnických projektantů.

odemykáme >>>

Obchod s novými vozy na českém trhu projde výraznou změnou. Pocítí ji jak nakupující z řad soukromých osob či firem, tak především prodávající dealeři. Řada značek se totiž chystá ukončit či výrazně omezit zprostředkovaný prodej přes dealery a nahradit ho přímým agenturním prodejem „po vlastní ose“. Výrobci tím cílí na snížení citelných nákladů na distribuci, omezení slev a na navýšení vlastních marží. Ze zhruba 1900 oficiálních dealerů, které na tuzemském trhu eviduje Svaz dovozců automobilů, tak mohou dobrovolně či nuceně postupně zaniknout až stovky.

odemykáme >>>

Vláda ve středu schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, díky kterému by posílila pozici majoritních akcionářů a otevřela by si cestu k restrukturalizaci energetické skupiny ČEZ. Zákon, který kritici považují za protiústavní, musejí odhlasovat ještě obě komory parlamentu.

VIDEO: ČT by měla točit méně kriminálek, říká kandidát na šéfa Souček

Video se připravuje ... Kandidát na generálního ředitele Souček: ČT by měla točit méně kriminálek, sledovanost není rozhodující

Další vybrané články z prémiového obsahu:

Počet Evropanů zhodnocujících své peníze prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů – Exchange Traded Funds či jen ETF – se svižně zvyšuje. Jen v příštích dvanácti měsících vzroste o 32 procent. „Nová data ukazují na vlnu adopce ETF ze strany nové generace evropských investorů,“ píše v nejnovější studii americká investiční společnost BlackRock. Zájem o tento investiční nástroj v posledních letech výrazně narůstá také v Česku.

Dvě významné české investiční společnosti se spojily a rozjely i pro menší investory fond fondů, který jim umožní podílet se na růstu hodnoty ziskových českých a slovenských průmyslových podniků. Dosud byla tato možnost otevřená primárně institucionálním investorům či velmi bohatým jednotlivcům. Průměrná roční výnosnost fondu se má po odečtení poplatků za správu pohybovat okolo 15 procent.

V Evropě se chystají nebo už začaly investice do čipových továren a přidružených designérských polovodičových center přesahující 37,5 miliardy eur, zhruba 887 miliard korun. Ukazují to propočty E15 vytvořené na základě investičních záměrů společností a dat Evropské komise. Celková částka by se měla o další sumy zvýšit. Miliardy korun proudí také do Česka.

Klimatické plány Evropské unie počítají s ukončením těžby uhlí. Jenom v Česku kvůli tomu v příštích letech zanikne až 25 tisíc pracovních míst. Odstavené uhelné elektrárny však mohou být nahrazeny malými modulárními reaktory. Takový je alespoň záměr projektu Phoenix, který letos ve střední a východní Evropě spouští americká vláda. Projekt se též zaměřuje na Eurasii. Tuzemští odborníci nápad vítají, byť poukazují na možné obtíže při jeho uskutečňování.