Pro osm miliard lidí je na Zemi místa více než dost. A další miliardy naleznou domov jinde

Konec roku 2022 slavilo na planetě osm miliard lidí. Tedy možná. Ne že bych chtěl popírat, zda je nás opravdu osm miliard, ale spíše pochybuji, že si novorozenci nad dokončením oběhového cyklu Země kolem Slunce nějak výrazněji zajuchali. Spíše chci poukázat na to, že i když OSN spočítala, že tato numerická hranice byla překročena 15. listopadu, reálně byla překročena určitě někdy jindy. Ale to statistikům nikdo nevyčítá, je spíše obdivuhodné, že to vůbec posčítali.