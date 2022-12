Zelenskyj letí do USA pro systém Patriot | E15.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vydal na první zahraniční cestu od únorového vpádu ruských sil do jeho vlasti. Ve Washingtonu se setká se svým americkým protějškem Joem Bidenem a očekává se, že si domů poveze příslib dlouho požadovaného systému protiraketové obrany Patriot. Biden má podle agentury Bloomberg ohlásit pomoc Kyjevu za téměř dvě miliardy dolarů. A Zelenskyj se pokusí Kongres přesvědčit, aby Spojené státy v podpoře jeho země pokračovaly.

Zelenskyj opustil Ukrajinu v horké fázi války, kdy čelí tvrdým ruským raketovým a dronovým útokům zaměřeným na civilisty a kritickou energetickou infrastrukturu. Obyvatelé země se tak v nejchladnějším období roku potýkají s výpadky elektřiny a dodávek vody a tepla. Kyjev proto apeluje na Západ, aby mu dodal především vyspělé systémy schopné chránit infrastrukturu před údery ze vzduchu.

USA vycvičí Ukrajince na Patrioty ve třetí zemi

„Tento týden je pro Ukrajinu nesmírně důležitý, abychom zvládli letošní zimu a příští rok,“ prohlásil Zelenskyj s tím, že Kyjev udělá vše možné i nemožné, aby zajistil potřebné vojenské vybavení.

Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová uvedla, že Zelenského návštěva ve Washingtonu ukáže přetrvávající silnou podporu Kyjeva. „Návštěva podtrhne neochvějný závazek Spojených států podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude potřeba, včetně poskytování ekonomické, humanitární a vojenské pomoci,“ sdělila.

Patriot bude nejpokročilejším systémem protivzdušné obrany, který Kyjev od počátku války získal. O ukrajinském zájmu o něj se hovoří už dlouhou dobu. Problémem je, že Patriotů není dostatek, jelikož je po nich nejen v souvislosti s ruskou hrozbou velká poptávka v NATO a u dalších amerických spojenců. Není jasné, za jak dlouho by ho mohl Pentagon Kyjevu dodat.

USA údajně poskytnou ukrajinským silám výcvik v ovládání systému ve třetí zemi. „Bude to nějakou dobu trvat,“ připustil Bílý dům ve svém prohlášení. Jednou z logických možností místa výcviku by mohlo být Polsko, významný spojenec Kyjeva a země, kam Spojené státy hned v březnu přesunuly dvě baterie systému. Patrioty ale střeží například také Slovensko.

Moskva varovala Washington před dodávkou systému

Patriot poskytuje ochranu nejen proti raketám, ale také proti letadlům a větším bezpilotním letounům. Není však účinný proti nízko letícím a malým dronům. Jeho radar může sledovat až padesát cílů a zasáhnout pět z nich najednou. V závislosti na používané verzi mohou jeho střely dosáhnout výšky více než dva kilometry a zneškodnit cíle vzdálené až 160 kilometrů. Každá jednotka potřebuje k provozu několik desítek vojáků.

Dodání Patriotu bude i politickým signálem přetrvávající podpory Kyjeva v době, kdy panují obavy, jestli zima a energetické potíže západní odhodlání nezlomí. Moskva dopředu varovala Bílý dům, aby systém na Ukrajinu neposílala. Uvedla, že se jinak stane legitimním a prioritním cílem ruských sil.

Zelenskyj bude ve Washingtonu zároveň apelovat na americké zákonodárce, aby pokračovali v podpoře Ukrajiny i poté, co v lednu ovládnou Sněmovnu reprezentantů republikáni. Jejich představitelé už ohlásili, že Bidenovu pomoc podrobí pečlivějšímu zkoumání. Předpokládaný budoucí šéf sněmovny Kevin McCarthy řekl, že Ukrajina již nebude od USA dostávat bianko šek.

Republikáni mohou pomoc Ukrajině přiškrtit

A kupříkladu republikánka Marjorie Taylorová Greeneová z Georgie se vyjádřila velmi tvrdě k samotné cestě Zelenského. „Samozřejmě, že stínový prezident musí přijít do Kongresu a vysvětlit, proč potřebuje miliardy dolarů amerických daňových poplatníků pro 51. stát, Ukrajinu,“ napsala na Twitteru.

Na druhou stranu republikánský lídr v Senátu Mitch McConnell je pro pokračování podpory. „Máme povinnost a musíme pomáhat lidem bránit se a bojovat za vlastní svobodu,“ pravil v úterý.

Spojené státy Ukrajině dosud poskytly větší vojenskou pomoc, než kterákoli jiná země. Od ledna podle Kielského ústavu pro světovou ekonomiku za tímto účelem přislíbily zbraně a vybavení za téměř 23 miliard dolarů. Na druhém místě je Británie s více než čtyřmi miliardami. Následuje Německo se 2,3 miliardami a 1,8 miliardy dolarů vydalo Polsko. Zelenskyj přitom tvrdí, že měsíčně obrana Ukrajiny vyjde na pět miliard dolarů.

Kongres by měl navíc tento týden v rámci balíku v hodnotě 1,7 bilionu dolarů schválit obří nouzovou injekci pro Ukrajinu ve výši 45 miliard. Část z peněz má však být využita i na posílení obrany amerických spojenců na východě NATO. Další finance poplynou na udržení ukrajinského hospodářství v chodu, zajištění dodávek energií a pomoc uprchlíkům. Pokud zákonodárci balík skutečně odhlasují, vyšplhá se celková americká pomoc Ukrajině na sto miliard dolarů, konstatoval The New York Times.