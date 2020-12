Andyho parťáci přichází s dalším překvapením. PSA nechali vykastrovat | E15.cz

Dnes se podíváme na problém očkování, respektive na problém toho, jak očkování momentálně probíhá, nebo spíše neprobíhá. A také, co všechno probíhá místo něj.

Ano, očkování je skvěle rozjeté. Tedy všude jinde než v České republice, ale my zase už máme na všechno lidi a běží to jako na drátkách. Protože jak známo, očkovací centra postaví jakákoli hloupá vláda, ale mít vládního zmocněnce? Cha, to tak hned někdo nemá. Klikněte na video na Mall.tv a uvidíte sami.

A pak je tu taková ta věc s tím psem. A s lyžováním. Protože kdo jste byl někdy na lyžích, tak víte, že k lyžování nepotřebujete nutně ubytování, ale rozhodně potřebujete alkohol. A oboje bude a bude toho hodně, takže se nebojte. Všechno bude dobré a jsme v dobrých rukou. Nebojte se nic.