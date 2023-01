Babiš by se měl od SMSek důrazně distancovat. Jen on může společnost uklidnit, říká Pekarová | E15.cz

Jestli esemesky vyzývající k mobilizaci nejsou součástí kampaně Andreje Babiše, měl by se od nich důrazně distancovat. Právě on má podle Markéty Pekarové Adamové moc uklidnit tu část veřejnosti, která těmto poplašným zprávám věří. „Pokud chce ukázat, že chce být státníkem, který tady opravdu zastupuje všechny občany i ty, kteří ho nevolili, nebo ty, kteří nechodí k volbám, je zásadní, aby rozptýlil veškeré pochybnosti,“ má jasno předsedkyně Poslanecké sněmovny, která ale pevně věří, že expremiér se příští hlavou státu nestane, protože by byl špatným vzorem pro mladou generaci, jak slýchá od lidí s dětmi ve svém okolí. Kdyby takový scénář přesto nastal, bude samozřejmě vůli občanů respektovat a s prezidentem Babišem spolupracovat.

Přestože český prezident nemá tolik pravomocí jako například francouzský a jeho roli lze vnímat jako ceremoniální, není žádoucí ji podceňovat. Má totiž významný vliv na nálady ve společnosti, což podle předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové opakovaně prokázala dosluhující hlava státu.

Je proto přesvědčená, že ve druhém kole prezidentských voleb se hraje o hodně. „O charakter směřování České republiky. To je opravdu významná věc, protože můžeme pokračovat v kurzu, který se snažil nastolit Miloš Zeman a jeho okolí, a mít dalšího podobného prezidenta, anebo člověka, který ctí jasně naše prozápadní směřování, podílel se na něm i v předchozích letech a je ochoten to takto vést dál,“ říká a doufá, že voliči kandidátů, kteří nepostoupili, si tuto skutečnost uvědomují a přijdou k volebním urnám i během posledního lednového víkendu. Zároveň se netají svým obdivem k soupeřům Andreje Babiše a Petra Pavla, kteří „se z té porážky okamžitě, jak se říká lidově oklepali, a ukázali v sobě opravdu velkou míru státnickosti.“

S nelibostí naopak vnímá probíhající kampaň. „Teď opravdu ze strany Andreje Babiše graduje už do takové podoby, která je mimořádně odpudivá a která prostě nepatří do toho souboje,“ uvádí Pekarová Adamová a dodává, že tvrdá kampaň je legitimní, ale musí být založená na faktech. Řídila se tím podle ní i koalice SPOLU, když před podzimními volbami do zastupitelstev obcí a do Senátu zveřejnila billboard zobrazující Andreje Babiše za zády s Vladimirem Putinem a dovětkem „Nová hrozba, stejní agenti.“ „Je to určitě otázka vkusu, komu co přijde jak adekvátní. Na druhou stranu, nám šlo i o to, abychom ukázali, kam nás vláda Andreje Babiše směřovala. A ona nás opravdu dostala do velké závislosti na Rusku. S Norskem neobnovila dodávky plynu, mohli jsme mít mnohem menší závislost na Rusku, a když jsme přebírali vládu, tak naše závislost na Rusku z hlediska plynu byla téměř stoprocentní.

My jsme na tom museli okamžitě začít pracovat ve chvíli, kdy vypukla ta horká fáze války, jsme začali získávat jiné zdroje a také se nám to podařilo. Ale mohli jsme být ve výchozí, mnohem příjemnější a lepší pozici, než jsme byli poté, co nám vládu předával Andrej Babiš. On tady skutečně to připoutání k Rusku fakticky udělal, a to jsou další věci, které je potřeba mít na paměti,“ odmítá šéfka Sněmovny srovnání tonality obou marketingových komunikací.

