Hygiena si nad Bendou umyla ruce. Večírek? Nejsou důkazy, pokuta nebude | E15.cz

Petr Benda jako právnická osoba nic neudělal. Teda minimálně na to hygiena nenašla dost důkazů. Spravedlnosti bylo asi učiněno za dost a netřeba trestat podnik a brát mu covidový penízky, že jo? Tak jsme vzali vyšetřování do rukou my sami. Co všechno jsme odhalili, uvidíte v Událostech Luďka Staňka z produkce Mall.tv.