Klausův politický návrat | E15.cz

Václav Klaus svým návratem do politiky sice vyhrožuje opakovaně, ale doteď se dalo trochu spoléhat na to, že Klaus, který štěká, nekouše. Jenže teď se do toho navíc neskrytě vložil i jeho velký kámoš z dob opoziční smlouvy, který se shodou podivných a nešťastných okolností stal naším prezidentem, což v podstatě znamená dvě věci.

Zaprvé, sebranka kolem Hradu ještě nenašla odpovídajícího nástupce. A zadruhé se to klidně může stát! Jedinou pozitivní stránkou by na tom bylo, že by náš staronový prezident mohl opět ulevit přeplněným věznicím. I přesto však doufáme, že se VK raději rozhodne své důchodové období strávit v Chile studiem místních propisek…