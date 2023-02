Nuselský most byl uveden do provozu před padesáti lety | e15.cz

Jedna z nejznámějších pražských dopravních staveb Nuselský most slaví jubileum. Do provozu byl uveden 22. února roku 1973. U příležitosti tohoto výročí vyjela z depa Kačerov historická souprava metra, která na trati jezdila v sedmdesátých letech. Cestující svezla na Florenc a zpět s důrazem na průjezd Nuselským mostem. „Nuselský most je ukázkou, že nejenom české ruce, ale i hlavy jsou zlaté,“ uvedl nový pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).