Vláda je čím dál zmatenější, opatření čím dál zamotanější. Logiku už nehledejte v ničem | E15.cz

Dnes se podíváme na vystoupení ministra zdravotnictví, které nás mělo uklidnit. No, co si budeme povídat, nepovedlo se to úplně.

Ano, ministr zdravotnictví nás ujistil, že si myslí, že je všechno ok a že nejsme žádní otloukánci. Což je dobré, protože my v Událostech Luďka Staňka si všichni myslíme, že jsme super, vypadáme jako Brad Pitt a umíme sedm světových jazyků. Což prostě není pravda. Klikněte na video na Mall.tv a uvidíte sami.

A pak je tu taková krásná záležitost s opozičními stranami, které se spojí jen na nezbytně krátkou chvilku. Což připomíná ty chlapíky, co chtějí hned po sexu usnout, nebo ještě lépe odejít po svém, protože mají dojem, že tím to skončilo. A každý, kdo to někdy udělal, ví, jakou to způsobuje reakci. Takže přejeme hodně štěstí.