Financování zdravotnictví je neudržitelné, systém narazí do zdi do pěti let, tvrdí ekonom Rod

Podle ekonoma Aleše Roda současný systém začne narážet do zdi zhruba do pěti let, pokud by vše zůstalo při starém.

„Po roce 2030 se bude u zdravotnictví čím dál víc propisovat demografická křivka. Současný systém nedokáže držet krok s rostoucími náklady, které porostou nejen kvůli demografii, ale například také kvůli inovativní léčbě. Může se to projevit například tím, že se postupně sníží dostupnost zdravotní péče,“ uvedl v pořadu FLOW Rod, který je členem Národní ekonomické rady vlády, a také výkonným ředitelem v Centru ekonomických a tržních analýz.

Český systém? Extrémně závislý na státu

Jedním z možných řešení je po vzoru západní Evropy zajistit možnost volby v podobě soukromého zdravotního připojištění a tím tak zajistit tok soukromých peněz do českého systému, který je extrémně závislý na státu.

Podle výzkumů CETA i České asociace pojišťoven by česká veřejnost o takový typ pojištění měla velký zájem.

Kdy a jak by mohlo fungovat? Proč je klíčové umožnit veřejnosti, aby se na financování péče podílela? Na co by se lidé mohli přesně připojistit? Nehrozí tak vznik dvoukolejného systému zdravotní péče?