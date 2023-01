Byt za 70 milionů v továrně Microna. Vanguard má i výtah pro auta | E15.cz

Budova s plochou 16 tisíc metrů čtverečních, která se pojí s počátky letectví v Československu, má železobetonový skelet, který je výjimečný nadstandardní pevností. Prakticky všechny zdi i stropy jsou připraveny na extrémní zatížení. I proto tady bylo možné vybudovat zcela ojedinělý autovýtah, který umožní budoucím majitelům zaparkovat svoje auto přímo u dveří svého loftu.

K loftům náleží i celá řada dalších unikátních benefitů. Z původního betonového krytu civilní ochrany vznikne v suterénu wellness zóna s posilovnou a 18metrovým bazénem. „Prostorné střešní terasy budou přístupné všem rezidentům a umožní tak setkávání nebo třeba grilování v letní sdílené kuchyni. K relaxaci pak poslouží i venkovní sauna s výhledy na Prahu. Chybět nebude ani fitness, kinosál nebo multifunkční párty místnost, ktera bude patřit k těm vůbec nejunikátnějším v Evropě," ředitel rezidenčních projektů PSN.

Na první pohled zaujmou lofty působivým prostorem i začleněním nejmodernějšího technologického vybavení. Splňují tak nejvyšší standardy bydlení. Stropy dosahují až čtyřmetrové výšky, proto působí interiéry s okny od podlahy ke stropu velmi vzdušně a umožňují pestrou variabilitu. Budoucí majitelé se mohou inspirovat ve dvou designově navržených loftech, o jejichž architektonický návrh se postarala renomovaná studia – Ivanka Kowalski a OOOOX. Na projektu se podílel i architekt Petr Drexler nebo studio ID_arch.

„Vytvořili jsme zde hned dva inspirativní lofty, aby si dokázali zákazníci představit, co všechno lze v takovém prostoru vybudovat. Z dosavadních zkušeností ale víme, že většina klientů, kteří mají o tyto lofty zájem, už vlastní představu o budoucí podobě má,“ tvrdí Marek Padevět.

Designérka Ivanka Kowalski při zařizování prvního ze vzorových loftů používala běžně dostupné materiály a vybavení. „Takovou zvláštností je vodovodní baterie, která vychází ze stropu. Je umístěná nad umyvadlem, které stojí před luxferovou stěnou. Důležité je se podívat na to, jak se s prvky pracovalo, jak se prostor rozčlenil. Je to vlastně jeden velký otevřený prostor, který díky své členitosti zaručuje určité soukromí. Společenská část je oddělena od ložnice, přestože jsou zde jen dvoje dveře na WC a do koupelny,“ popisuje první vzorový loft Ivanka Kowalski. Soukromí v otevřeném prostoru je řešeno pomocí truhlářských vestavných prvků. „Právě ložnice je od obývacího pokoje oddělená stěnou, která z jedné strany slouží jako knihovna pro obývací pokoj a z druhé strany jako šatna pro ložnici,“ dodává Ivanka Kowalski.

Pro architektku Radku Valovou z architektonického studia OOOOX, která měla na starosti menší vzorový loft, byl největší inspirací objekt sám o sobě, tedy ještě v původním stavu. „Když jsme s kolegy viděli ty krásné struktury původní konstrukce, říkali jsme si, že se jedná konečně o pravý loft, který využijeme a navrhneme ho tak, jak má být. Rozhodli jsme se pohrát si s centrální kostkou tak, že z ní vznikl tetris, ve kterém jsou dohromady poskládány prostory jako koupelna, samostatná toaleta nebo úložné prostory kuchyně. Zároveň jsou zde schované i výsuvné schody, což je rovněž takové unikum prostoru. Abychom mohli prostor zachovat kompaktní, schovali jsme schody dovnitř konstrukce. Do horního patra je možné se dostat pomocí vypínačů, kterými si schody ovládají,“ popisuje Radka Valová.

Společnost PSN se inspirovala zahraničními metropolemi. Podobné industriálně laděné loftové projekty vznikají například v New Yorku, Londýně nebo Berlíně. Řada lidí považuje lofty za výstřední a avantgardní. Představují ale především originální bydlení v žádaných lokalitách a také velmi atraktivní investici. Nejčastěji přitahují vizionáře, podnikatele nebo umělce. Právě ti začali v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století obývat opuštěné výrobní a skladové haly. Vznikl tak zcela nový styl bydlení, který není nijak svázán zdmi. A přesně takový je i projekt Vangurad v pražských Modřanech.

