Volební místnosti nahradil na Jesenicku hasičský vůz i provizorní místnosti

V týlovém kontejneru hasičů, který běžně slouží jako zázemí pro štáb velitele zásahu při mimořádných událostech, našla improvizované zázemí volební místnost v České Vsi na Jesenicku. Je jediná pro zhruba čtyři kilometry dlouhou obec, nahradila dvě zničené volební místnosti. Podobným způsobem dnes improvizovaly i další obce zaplavené katastrofickými povodněmi. Volební komise přesunuly do jiných míst, které byly záplavami ušetřeny, doplňovaly narychlo i členy volební komise.

V Kobylé nad Vidnavkou museli organizaci voleb převzít pracovníci ministerstvo vnitra, starostka ve čtvrtek avizovala, že na to nemá ruce ani síly. „Jde to mimo nás, mám to odsouhlasené, jsem za to moc ráda,“ řekla těsně před zahájením voleb starostka Miroslava Rybáriková.