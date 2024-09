Česko čeká finále senátních voleb, v němž ANO může dovršit triumf

Česko čeká dnes a v sobotu druhé kolo letošních senátních voleb. Poprvé v historii v nich má reálnou šanci zvítězit opoziční hnutí ANO, které rovněž historicky poprvé dva senátory získalo už před týdnem na Sokolovsku a Ostravsku a ve finále má 19 kandidátů. Volby se uskuteční ve 22 obvodech z 27, neboť i na Karvinsku, Vsetínsku a v Praze 12 si lidé svého senátora vybrali už v prvním kole.

Bez ohledu na výsledek je jisté, že kluby stran současné vládní koalice budou mít v jednaosmdesátičlenném Senátu nadále většinu nejméně 45 senátorů díky znovuzvolení lidoveckého senátora Jiřího Čunka v prvním kole. Oslabení zřejmě čeká klub ODS a TOP 09, který obhajoval 14 křesel z nynějších 36 a ve finále má 11 adeptů. Starostové mají ve finále šest kandidátů, což je i počet senátorů z jejich osmnáctičlenné frakce, kterým letos končí mandát. Klub KDU-ČSL se dvěma finalisty stejný počet křesel obhajoval a díky znovuzvolení Jiřího Čunka v prvním kole tak může počet senátorů zvýšit z 12 na 13.

Klub opozičního hnutí ANO a SOCDEM má jisté to, že bude mít nadále nejméně šest členů, podle sázkových kurzů může tento počet navýšit na dvojnásobek. Naopak dosud šestičlenný klub SEN 21 a Piráti se bude muset spoléhat hlavně na znovuzvolení ředitele královédvorské zoologické zahrady Přemysla Rabase (za SEN 21), aby si udržel alespoň minimální počet pěti členů.

Volit se bude podobně jako před týdnem dnes od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlasovací lístky lidé dostanou ve volebních místnostech, do nichž by si stejně jako před týdnem měli vzít průkaz totožnosti. Hlasovat může 2,24 milionu voličů, kteří si letos nezvolili senátora v prvním kole. V něm přišlo hlasovat 30,47 procenta voličů. Výsledky voleb by měly být zveřejněny během sobotního odpoledne na volebním webu.