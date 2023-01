Babiš v Brně: Do centra města přišlo asi 2000 lidí, část odpůrců | E15.cz

Babišovi odpůrci, kteří měli transparenty a hlasitě hlučeli, pískali na píšťalky a zvonili zvonky ještě před příchodem Babiše. Mezi skupinami podporovatelů a odpůrců vznikly strkanice, na místě se situaci snažil uklidnit antikonfliktní tým.

Kandidát na prezidenta Babiš ve svém projevu na setkání s občany v Brně řekl, že všechna média podporují jeho protikandidáta Pavla. Podle Babiše bude nová totalita. Babišovu řeč provází i pískot. „Nechci třetí světovou válku,“ uvedl například Babiš ve svém projevu. Dále řekl, že výrok vyřčený v ČT týkající se pomoci Polsku při napadení byla provokace. Volání "Babiš na Hrad" se zde střídá s hesly "Babiše do koše" a "Pavel na Hrad". pic.twitter.com/G02vsUBnsU — Nguyen Thuong Ly (@nguyenthuongly) January 23, 2023

Před Babišem promluvila k účastníkům akce poslankyně Alena Schillerová (ANO). Odpůrci na to spustili hlasitý pískot, zněl i zvuk podobný siréně. Lidé měli transparenty proti Babišovi, na kterých bylo psáno „Konec lží“, „Babiše do koše“, „Spojence nedáme“. Transparenty proti Babišovi měli lidé i v oknech na náměstí, kde se opět objevilo „Babiše do koše“ nebo „Pavel na Hrad“.

V pátek měl mítink v Brně Babišův protikandidát Petr Pavel. Na setkání s ním přišlo asi 8000 lidí, akce byla bez větších problémů.

Podle nejnovějšícho průzkumu druhého kola voleb podle agentury Median by Andrej Babiš prohrál. Jeho protivník generál Petr Pavel by získal 57,9 procenta hlasů, Babiš 42,1 procenta. K volbám by podle průzkumu určitě přišlo 76 procent voličů.

Už proběhlo varování účastníků mítinku před novináři. pic.twitter.com/ciPZdoPcHt — Jan Novotny (@JanNovotny) January 23, 2023

