Debata prezidentských kandidátů: Babiš jako jediný odmítl pozvání | E15.cz

Superdebata začala úvodním slovem moderátora Martina Řezníčka, který připomněl, že Andrej Babiš odmítl nabídku přijít do prezidentské debaty. „Babiš zvolil strategii, že bude vás diváky ČT i uchazeče o prezidentský úřad ignorovat před prvním kolem volby,“ uvedl Řezníček a připomněl momentální Babišovu kauzu u soudu, kde mu hrozí tříletá podmínka s odkladem na pět let a desetimilionová pokuta.

Ostrým proslovem začal debatu kandidát na prezidenta Karel Diviš, který zkritizoval trojici favorizovaných kandidátů Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Andreje Babiše. Posledního jmenovaného označil za „sraba“ a kritizoval také prezentaci Petra Pavla ve spojitosti s jeho postem bývalého vysoce postaveného vojáka.

U Danuše Nerudové se řečnicky zeptal, zda by se „nějaké prezidentské milosti neprodávaly jako tituly“. Přítomní Petr Pavel i Danuše Nerudová na Divišova slova odmítli reagovat a oba se shodli, že nechtějí v diskusi „sundavat rukavice“.

Nerudová na otázku jakou by chtěla být prezidentkou odpověděla, že je „zástupcem generace, která se hlásí o slovo a nechce sedět v koutě“. Doplnila, že se chce zasadit o to, aby naše země byla lepší a dále také zdůraznila nutnost omezovat export některých technologií do Číny. „Je potřeba otevřít téma Číny, protože je jednou z největších bezpečnostních hrozeb nejen pro ČR, EU, ale celý svět,„ uvedla Nerudová.

Čínu zmínil i prezidentský kandidát Marek Hilšer. „Nemáme léky, protože se vyrábí v Číně nebo Indii. Čína skupuje po světě i v Evropě přístavy, chystá se na to, že posílí svoji moc. Budeme mít do budoucna opravdu velký problém,“ varoval.

„Sloužil jsem v zahraničí, takže kromě toho, jak se žije občanům u nás, jsem měl možnost i jak se žije občanům v jiných zemích. A taky v těch, které jsou postižené válkou. Takže si dovedu představit, které problémy občany pálí,“ uvedl Petr Pavel na otázku jaký by chtěl být prezident.

„Prezident je tady pro všechny. Tedy i pro ty, kteří s ním nesouhlasí. V zásadních otázkách národní suverenity nebo bezpečnosti naším garantem bezpečnosti ale není Vladimir Putin,“ uvedl senátor Pavel Fischer. Doplnil, že zdrojem naší prosperity je NATO a EU.

Slovo dostal také Jaroslav Bašta, který zopakoval, že by odvolal současnou vládu Petra Fialy. „Hájím zájmy dvou třetin našich občanů, kteří si myslí, že tato vláda je asociální a působí proti nim. Proto říkám, že budu-li zvolen, tuto vládu odvolám. Nesmysl to není,“ uvedl Bašta.

Na toto reagoval bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. „Lhát se nemá, prezident nemůže odvolat vládu. S vládou nemusí souhlasit, může na ni tlačit, může vyvíjet tlak přes politické strany, ale nemůže ji odvolat,“ upozornil Baštu Zima. V případě zvolení by se prý nejprve setkal s premiérem.

Prezidentský kandidát Petr Pavel na otázku, v čem by navázal na práci dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana odpověděl, že by zmírnil svůj vztah k armádě. „Neříkám k obraně, protože naopak svým vztahem k Číně a Rusku naší obranyschopnost zase narušoval,“ podotkl. Ocenil však Zemanův vztah k Izraeli či jeho snahu, aby rozpočet na obranu neklesl pod 2 procenta HDP, aby se plnily závazky v NATO.

Jméno Miloše Zemana se vyskytlo i v otázce a odpovědi Danuše Nerudové, která uvedla, že by odcházejícímu prezidentovi neudělila státní vyznamenání. Mezi důvody zařadila například roky bagatelizování ruské hrozby i práce tajných služeb.

K Zemanovi se vyjádřil i Pavel Fischer, podle kterého by měl stíhán v rámci kauzy výbuchu ve Vrběticích, za kterým stáli ruští agenti. „Byl to zločin. Byl to projev prezidenta, který pracoval pro cizí mocnost a nehájil zájmy ČR. Dopustil se například vyzrazení utajovaných skutečností, spisů,“ řekl Fischer.

