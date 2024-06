Bartoš by chtěl, aby Piráti v eurovolbách obhájili tři mandáty, doufá ve víc

Vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš by chtěl, aby Piráti ve volbách do Evropského parlamentu (EP) obhájili tři mandáty. Doufá, že by jich mohlo být i víc a že lidé v celé Evropě budou volit liberální mladé strany, které to s budoucností myslí vážně. Řekl to poté, co odevzdal hlas na Základní škole Sázavská v Praze 2. Účast si netroufá odhadovat, chce počkat na data.