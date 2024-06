O nominaci eurokomisaře se před volbami do Evropského parlamentu (EP) přeli Starostové s Piráty. O navrhující straně vznikla jen neformální dohoda při vyjednávání o vládě s hnutím Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Hnutí STAN trvá na tom, že má s nominací přijít samo, podle Pirátů náleží celé koalici Pirátů se STAN tak, jak kandidovala v posledních sněmovních volbách. Rozhodující slovo bude mít vláda.

Starostům ani Pirátům se ve víkendových volbách do EP nedařilo tak, jak očekávali. Piráti se ziskem 6,2 procent hlasů přišli o dva z dosavadních tří europoslanců. Starostové sice svůj počet zástupců v EP díky 8,7 procenta hlasů zdvojnásobili na dva, nicméně Rakušan o víkendu uvedl, že nejde o úspěch. Doufal totiž ve dvouciferný výsledek a tři mandáty.

„Celostátní výbor bude o nominaci hlasovat nejpozději do dvou týdnů. Po hlasování celostátního výboru předložíme nominaci na nejbližším zasedání vlády. Jednání na úrovni EU probíhají paralelně,“ řekl v úterý Rakušan. Minulý týden uvedl, že Starostům by se líbilo získat portfolio, které se zabývá regionálním rozvojem. „Myslím, že by nám bylo vlastní, a myslím, že naše celé hnutí by do toho bylo schopné vnést kompetence,“ dodal.

V nynější komisi Ursuly von der Leyenové Česko zastupuje Věra Jourová, je místopředsedkyní a komisařkou pro hodnoty a transparentnost. Piráti už na začátku listopadu zvolili jako svého kandidáta na eurokomisaře lídra své evropské kandidátky Marcela Kolaju, který však neuhájil svůj mandát v EP. Předseda Pirátů Ivan Bartoš o víkendu při hodnocení voleb zopakoval, že pro získání lepšího portfolia by mělo své výhody, kdyby uchazeči byli dva.