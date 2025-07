Ve volbách do Sněmovny se v říjnu utká 27 uskupení

Do sněmovních voleb se letos podle dostupných informací přihlásilo celkem 27 uskupení. Je jich o pět více než při minulých volbách před čtyřmi roky. Tehdy dodalo kandidátní listiny 22 stran, hnutí nebo jejich koalic. Vyplývá to ze zjištění na krajských úřadech a pražském magistrátu. Lhůta pro nominace v úterý v 16:00 skončila, volby se uskuteční 3. a 4. října.

Podobně jako v minulých letech ne všechna seskupení přihlásila adepty na poslance ve všech krajích. Největší výběr by mohli mít voliči v Praze, kde bylo podáno 26 kandidátních listin. Naopak nejmenší nabídku budou mít lidé na Vysočině, kde kandiduje 19 uskupení. Platit to bude v případě, že všechny podané kandidátní listiny budou v polovině srpna k volbám zaregistrovány.

Do voleb se podle očekávání přihlásily všechny sněmovní strany a hnutí, které podle průzkumů mají šanci znovu obsadit poslanecká křesla. Jako volební koalice kandiduje Spolu, kterou nadále tvoří vládní ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Samostatně jde do voleb opět hnutí ANO a nově Starostové. Jejich bývalí koaliční partneři Piráti na kandidátní listiny přibrali Zelené. Podobně SPD má na kandidátkách zástupce Trikolory, Svobodných a hnutí PRO. Zastoupení ve Sněmovně by podle průzkumů mohli mít po čtyřech letech znovu komunisté a sociální demokraté, kteří kandidují za hnutí Stačilo!.