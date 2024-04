Slovenská policie podle Denníku N obvinila v kauze únosu Vietnamce osm lidí, včetně poradce Fica

Slovenská policie obvinila osm lidí v sedm let staré kauze únosu vietnamského podnikatele z Německa přes Česko, Slovensko a Moskvu do Vietnamu. Mezi stíhanými jsou příslušníci vietnamské tajné služby a někdejší poradce slovenského premiéra Roberta Fica. Napsal to list Denník N.

Podnikatel a bývalý komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh byl unesen za bílého dne z centra Berlína společně s jednou ženou, která ho doprovázela. Později se objevil ve Vietnamu, kde byl odsouzen k doživotnímu trestu za zpronevěru. Hanoj tvrdí, že se podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, do země vrátil dobrovolně. Denník N napsal, že německé soudy vynesly v kauze už dva pravomocné odsuzující rozsudky.