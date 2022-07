Kreativita není jen v marketingu, zasahuje do celého byznysu, říká Šlechta z Mattoni | E15.cz

Jestli jste někdy měli pocit, že v obchodě někdo pozoruje, jaké nápoje si dáváte do košíku, pravděpodobně to byl Michal Šlechta. Marketingový ředitel pro mezinárodní značky společnosti Mattoni 1873 má pod sebou takové brandy jako Pepsi, Mirinda nebo Mountain Dew a do své práce je pořádně zapálený.

„Kreativita dneska zasahuje nejen do marketingu, ale i do samotného byznysu a produktů,” prozradil Michal při tom, když nám popisoval, jak vznikají nové výrobky i procesy ve výrobě. S nápadem ve firmě totiž může přijít každý a nové příchutě světoznámých brandů vznikají i v Česku. Má ještě prostor na kreativní práci, nebo je jeho kalendář plný schůzek a videokonferencí? A čím si velká firma i dnes dokáže udržet rodinného ducha? Michal kromě několika novinek z portfolia Mattoni 1873 mluví také o tom, co by Česku pomohlo v oblasti cirkularity obalových materiálů.