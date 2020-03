Amerika tápe. Hledá lék pro ekonomiku | E15.cz

Léčba nesmí být horší než samotný problém, tweetoval americký prezident Donald Trump. Počet úmrtí, který by způsobilo dlouhodobé odstavení ekonomiky, by byl podle něj vyšší než počet obětí pandemie koronaviru. Kritici prezidentovi vyčítají, že jeho tvrzení nebyla vědecky podložená. Trumpův způsob komunikace je svérázný, ale to ještě neznamená, že by někdy nemohl mít pravdu.