„V průběhu noci se podařilo lékařům stabilizovat stav pacienta. Probíhají další úkony, které mají směřovat k zlepšování jeho zdravotního stavu. Stav je nadále vážný kvůli komplikovanosti zranění,“ uvedl Kaliňák, který je blízkým spolupracovníkem Fica v jeho straně Směr-sociální demokracie.

Lapuníková na společném briefingu s Kaliňákem uvedla, že na operaci se podílely dva zdravotnické týmy a premiér je nyní na jednotce intenzivní péče. Řekla také, že Fico utrpěl „četná střelná poranění“.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok ve středu uvedl, že zadržený pachatel při atentátu na Fica vystřelil pětkrát.

Ministři o stavu Fica: Dlouhá operace a vážná zranění

Střelba mezi lidmi

Fico se po zasedání vlády zdravil s lidmi v Handlové, když podle svědků zaznělo několik výstřelů. Nejméně jeden premiéra zasáhl. Mluvčí slovenského ministerstva vnitra útok označil za atentát.

Devětapadesátiletý premiér byl nejprve převezen do nemocnice v Handlové, jejíž mluvčí podle agentury Reuters uvedla, že byl při vědomí a jeho životní funkce byly stabilizovány. Úřad vlády poté oznámil, že Ficův život je ohrožen. Podle informací z jeho facebookového profilu jej vrtulník transportoval do nemocnice v Banské Bystrici, protože do Bratislavy by to trvalo příliš dlouho vzhledem k nutnosti akutního zákroku.

Policie po činu zadržela pravděpodobného útočníka, který podle médií střílel legálně drženou zbraní.