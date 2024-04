Během několika desítek minut v noci ze soboty na neděli izraelské letectvo začalo sledovat více než 100 íránských dronů, uvedly ozbrojené síly. Podle zpravodajské webu The Times of Israel (ToI) varovaly, že útok může mít různé vlny a může zahrnovat i rakety, které by se k Izraeli mohly dostat rychleji.

Podle izraelských činitelů, na které se odvolává list The New York Times, byla většina dronů a raket vypuštěna přímo z íránského území, i když malý počet startoval také z Iráku a z Jemenu. Šlo o první útok vedený proti Izraeli přímo z íránského území. Mezi oběma zeměmi dlouhodobě panuje nepřátelství.

Izraelská i světová média zmiňují jen malé způsobené škody, většinu útočících dronů a střel se podařilo zlikvidovat, řadu ještě mimo izraelský vzdušný prostor. Jak v prohlášení připustil mluvčí izraelské armády Daniel Hagari, měl Izrael v této věci „určitou podporu“ svých spojenců. To nad ránem potvrdil také Bílý dům v prohlášení po telefonickém rozhovoru mezi prezidentem Joem Bidenem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. „Pomohli jsme Izraeli sestřelit skoro všechny přilétající drony a střely,“ uvedl podle tohoto zdroje Biden. Média v noci upozorňovala také na zapojení britských a jordánských letadel.

Írán zahájil útok na Izrael: Tel Aviv (13.4.2024)|Profimedia.cz

Vývoj znamená další eskalaci konfliktů na Blízkém východě po více než šesti měsících války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Teherán reaguje na útok z 1. dubna na svůj konzulát v Damašku, který zabil několik představitelů íránských revolučních gard. Izrael se k útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný.

Před zprávou o útoku se objevily neoficiální informace, že Íránci se pokusí zasáhnout vojenské cíle. Ve vysílání televize Channel 12 uvedl bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky Amos Jadlin, že každý dron nese 20 kilogramů výbušnin. Nejmenované izraelské zdroje řekly listu NYT, že Izrael se domnívá, že drony vzlétly nejen z Íránu, ale také z Iráku.

„Naše obranné systémy jsou rozmístěné a jsme připraveni na veškeré scénáře,“ uvedl ještě před potvrzením útoku Netanjahu. „Stanovil jsem jasný princip: Když nám někdo ublíží, ublížíme my jemu,“ citoval z jeho videa zpravodajský web ToI.

V Izraeli večer zasedl válečný kabinet, v Bílém domě zase podle agentury Bloomberg situaci monitoruje americký prezident Joe Biden společně s poradci včetně šéfa diplomacie Antonyho Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina.

„Spojené státy budou stát po boku izraelského lidu a podpoří jejich obranu proti těmto íránským hrozbám,“ uvádí prohlášení Bílého domu.

Americký Institut pro studium války si podle listu The Times of Israel (ToI) všiml, že noční íránský útok měl společné rysy s tím, jakým způsobem nyní Rusko při své agresi na Ukrajině používá drony a střely. "Rusko na Ukrajině experimentovalo s kombinacemi balistických střel a střel s plochou dráhou letu společně s íránskými drony," podotkl institut.