Jourová podala při slyšení v europarlamentu dobrý výkon | E15.cz

"Věra Jourova je dobře připravená, odpověď má na každou otázku, ať jde o transparentnost, ochranu demokracie, svobodu médií i boj s dezinformacemi. Zúročuje své dosavadní zkušenosti z EK. Věřím, že projde," napsala Charanzová, která v EP reprezentuje vládní hnutí ANO.

"Projde hladce, předvedla celkem kvalitní výkon. Česko už bylo vytrestáno tím, že dostalo pro nás nevýhodné a nedůležité portfolio. Při slyšení řekla, že svoboda médií a tisku je naše vše. Tak si to zapamatujte," poznamenal Vondra z lidovecké frakce EPP.

Lidovec Tomáš Zdechovský na sociální síti napsal, že výkon Jourové předčí jeho očekávání, protože nabídla řadu konkrétních řešení. "Škoda, že nemá silnější portfolio," dodal europoslanec, který rovněž upozornil na to, že Jourová poprvé zaváhala při reakcích na otázky, jak bude komise chránit právní stát v Polsku a Maďarsku.

Europoslankyně Michaela Šojdrová na twitteru upozornila na Jourové výrok, že svobodné volby a nezávislost justice jsou kritériem demokracie. "Tak jen doufám, že v ČR demokracie přežije vládu AB," poznamenala k tomu lidovecká zástupkyně v EP.

Český poslanec Peksa vytknul Jourové její postoj ohledně zodpovědnosti za obsah na internetu; podle něj tím eurokomisařka směřuje k cenzuře. "Komisařka nechce trestat konečné příjemce dotací a tvrdí, že čeští státní zástupci jednají nezávisle. To je bohužel implicitní přiznání, že nechá Andreje Babiše uniknout bez trestu za Čapí hnízdo," napsal dále Peksa.

Jourová: Právní stát je jádrem EU, budu jej neústupně hájit

Dodržování principů právního státu je jádrem Evropské unie, které je třeba neústupně a rozhodně hájit všemi dostupnými prostředky, řekla během svého slyšení před členy dvou výborů europarlamentu česká kandidátka do nové Evropské komise a současná eurokomisařka Věra Jourová. Probíhající řízení proti Polsku a Maďarsku podle ní mají smysl a měla by pokračovat. Případné spojení mezi respektováním vlády práva a čerpáním z unijního rozpočtu by podle ní nemělo poškodit příjemce jako jsou obce či nevládní organizace.

„Chceme, aby vlády měly méně snadný život, pokud k tomu (porušování vlády práva) dojde,“ popsala Jourová, jak by podle ní měl nový mechanismus fungovat.

Česká politička poslancům představila klíčové pilíře svého budoucího portfolia, mezi něž řadí zejména ochranu demokracie a svobody médií, ale i právního státu. Podle ní tyto oblasti tvoří „evropskou duši“, a právě proto stojí za to je co nejodhodlaněji bránit. Jedním z nejdůležitějších úkolů podle jejích slov bude i práce na reformě systému výběru a jmenování kandidátů do evropských voleb.

Členům výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) a výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Jourová předem písemně odpověděla na jejich dotazy a dnes ještě musela odpovědět na dalších 25 otázek. Její výkon posuzují vedoucí politických frakcí ve výborech, kteří také rozhodnou, zda angažmá kandidátky v budoucí komisi schválí.

Jourová předstoupila před europoslance jako jedna z posledních navržených kandidátů a kandidátek. „Výslechy“ v parlamentních výborech, kterým se pro jejich zevrubnost někdy říká „grilování“, začaly minulý týden vystoupením slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Poslanci letos přitom opakovaně dali na srozuměnou, že jejich souhlas nelze považovat za formalitu a že kandidáti nemají podporu předem jistou.

Kandidáta Maďarska Lászlóa Trócsányiho a rumunskou nominantku Rovanu Plumbovou zastavil už posudek právního výboru, který prověřuje majetkové poměry a bezúhonnost navržených osob. Obě země tak vybírají, koho do Bruselu vyšlou místo nich. Polský eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski a francouzská komisařka pro vnitřní trh Sylvie Goulardová pak poslance ve výborech během prvního slyšení nepřesvědčili natolik, aby získali jejich souhlas rovnou, a budou muset odpovídat na dopňující dotazy.