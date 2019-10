Jourová podala při slyšení v europarlamentu dobrý výkon | E15.cz

Navržená česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová ocenila, že dotazy při jejím dnešním slyšení v Evropském parlamentu se až na výjimky netýkaly české politiky, ale obsahu jejího portfolia. Dosavadní eurokomisařka doufá, že během tříhodinového vystoupení se jí podařilo přesvědčit členy parlamentních výborů, aby ji podpořili. Řekla to českým novinářům krátce po slyšení. Z reakcí poslanců je patrné, že Jourové v cestě do nové funkce nestojí zásadní překážky.

Jourová má mít v komisi vedené Ursulou von der Leyenovou na starosti evropské hodnoty a transparentnost. Europoslancům odpovídala na 25 dotazů, z nichž většina se týkala vlády práva, nezávislosti médií či snahy o větší transparentnost unijních orgánů. Česká komisařka podotkla, že se snažila dávat konkrétní odpovědi místo opakování obecných frází.

„Doufám, že jsem těch konkrétních odpovědí dala hodně a že jsem přesvědčila členy EP, že mi dají důvěru,“ prohlásila. Výhodou pro ni při slyšení bylo, že s částí témat se podrobně seznámila jako dosavadní komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovná práva žen a mužů.

Příliš ji ale nepřekvapily ani dotazy spojené s ústavními záležitostmi, jako je například systém příštích eurovoleb, kterým se dosud nevěnovala.

„Já se vždy připravuji precizně, když jde o věci, které nemám zažity,“ konstatovala Jourová s tím, že kvůli slyšení nastudovala objemný balík dokumentů.

Podle europoslanců během slyšení, na něž dorazila vyzdobená broží ve tvaru lipového listu v českých národních barvách, Jourová působila jistě a odpovídala většinou bez zaváhání. Politici dávali již při dotazech najevo, že oceňují její dosavadní působení v komisi. Šéfové dvou výborů - pro ústavní záležitosti a občanské svobody - Antonio Tajani a Juan Fernando López Aguilar hodnotili její slyšení pozitivně.

„Má potřebnou kvalifikaci, má znalosti,“ konstatoval López Aguilar, podle něhož europoslanci Jourovou znají z uplynulých pěti let.

Zástupci politických skupin ve výborech budou o Jourové hlasovat ještě dnes večer. Definitivní potvrzení celé komise pak bude v rukou pléna EP za dva týdny.

Čeští poslanci: Jourová podala při slyšení v europarlamentu dobrý výkon

Česká kandidátka na post místopředsedkyně nové Evropské komise Věra Jourová před výbory europarlamentu podává přesvědčivý výkon a podařilo se jí uspokojivě odpovědět na všechny otázky, mínili v reakcích na twitteru ještě během dnešního odpoledního slyšení Jourové čeští europoslanci. Chvála zazněla například od Dity Charanzové nebo Alexandra Vondry, někteří zákonodárci ale vyjádřili i konkrétní výhrady. Například Mikuláš Peksa, který v EP zastupuje Piráty, Jourovou pokáral za její odpověď týkající se zodpovědnosti internetových platforem za zveřejněný obsah.

„Věra Jourova je dobře připravená, odpověď má na každou otázku, ať jde o transparentnost, ochranu demokracie, svobodu médií i boj s dezinformacemi. Zúročuje své dosavadní zkušenosti z EK. Věřím, že projde,“ napsala Charanzová, která v EP reprezentuje vládní hnutí ANO. Velmi podobně vystoupení české zástupkyně vnímala i její kolegyně Martina Dlabajová. „Věra Jourová prochází dnešním slyšením hladce. Je připravená a je vidět, že ví, o čem mluví. Byla to dobrá volba a nepochybuji, že dostane od europarlamentu zelenou,“ napsala na twitteru.

„Projde hladce, předvedla celkem kvalitní výkon. Česko už bylo vytrestáno tím, že dostalo pro nás nevýhodné a nedůležité portfolio. Při slyšení řekla, že svoboda médií a tisku je naše vše. Tak si to zapamatujte,“ poznamenal Vondra z konzervativni frakce ECR.

Lidovec Tomáš Zdechovský na sociální síti napsal, že výkon Jourové předčí jeho očekávání, protože nabídla řadu konkrétních řešení. „Škoda, že nemá silnější portfolio,“ dodal europoslanec, který rovněž upozornil na to, že Jourová poprvé zaváhala při reakcích na otázky, jak bude komise chránit právní stát v Polsku a Maďarsku. „Projev a odpověď na první dvě otázky byly skvělé. Pak už to bylo slabší a ztrácelo to dynamiku. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že Věra Jourová projde,“ stojí v dalším z jeho twitterových příspěvků.

Pochybnosti o správné volbě portfolia pro českou eurokomisařku na twitteru vyjádřil i Jiří Pospíšil, na posouzení jejího výkonu to ale podle něj nebude mít vliv „Paní Jourová je zkušená matadorka, nezaznamenal jsem kritiku v kuloárech, domnívám se, že je velká šance, že bude potvrzena," řekl po jednání českým novinářům.

Pospíšil jako jediný český zástupce během „grilování“ položil Jourové otázku, a to v souvislosti s premiérem Andrejem Babišem a jeho výrokem o tom, že si v ČR je možné objednat trestní stíhání. „Velmi mě mrzelo, že odpověď byla spíše neurčitá a odehrála toto téma do autu,“ řekl europoslanec. „Bude si teď muset vybrat, zda bude o právním státě jen mluvit, nebo za něj bude opravdu bojovat i za cenu toho, že bude v některých členských státech nepopulární,“ dodal.

Europoslankyně Michaela Šojdrová na twitteru upozornila na Jourové výrok, že svobodné volby a nezávislost justice jsou kritériem demokracie. „Tak jen doufám, že v ČR demokracie přežije vládu AB,“ poznamenala k tomu lidovecká zástupkyně v EP. I ona je ale přesvědčená, že česká kandidátka do komise dnes uspěla. „Mám dojem, že si to slyšení užila. Před pěti lety to byla jiná Věra Jourová... teď zná svoji roli... ví do čeho jde, takže byla mnohem sebevědomější,“ řekla.

Český poslanec Peksa vytknul Jourové její postoj ohledně zodpovědnosti za obsah na internetu; podle něj tím eurokomisařka směřuje k cenzuře. „Komisařka nechce trestat konečné příjemce dotací a tvrdí, že čeští státní zástupci jednají nezávisle. To je bohužel implicitní přiznání, že nechá Andreje Babiše uniknout bez trestu za Čapí hnízdo,“ napsal dále Peksa.