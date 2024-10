Pokračování miliardového trháku je obvykle považováno za sázku na jistotu. Snímek Joker: Folie à Deux ale za první dva týdny v kinech utržil jen 165 milionů dolarů a do historie se patrně zapíše jako propadák roku 2024. Režisér kritiky i diváky vlažně přijatého soudního dramatu, které je ve skutečnosti muzikálem, již potvrdil, že třetí díl nenatočí, a franšíza Jokera se tak přiblížila k hořkému konci. Otázkou zůstává, zda s sebou stáhne i filmová studia, která za ním stojí, jež se po sérii propadáků pokoušejí o restart.

Pokračování Jokera s obřím rozpočtem 200 milionů dolarů by podle zahraničních webů muselo vydělat minimálně dvojnásobek, aby bylo na nule. Pro srovnání: první Joker byl natočen s třetinovým rozpočtem a celosvětově překonal hranici tržeb 200 milionů dolarů po prvním víkendu v kinech. Celkově nakonec utržil přes miliardu dolarů, čímž se stal prvním filmem s ratingem R, kterému se to podařilo. Snímek zachycující neúspěšného komika Arthura Flecka propadajícího šílenství se stal hitem i u kritiků. Z jedenácti nominací na Oscara proměnil dvě, včetně ocenění za nejlepší herecký výkon pro Joaquina Phoenixe v titulní roli. Drama také získalo Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách.

Joker byl ohromujícím úspěchem pro zábavní konglomerát Warner Bros. Discovery a společnost DC Studios, která je jeho součástí. Letošní fiasko ale ukazuje na odvrácenou stranu nové strategie studia, které na filmové plátno adaptuje motivy komiksů z vydavatelství DC Comics.

Pokračování Jokera se objevilo v kritickém přechodném období DC Studios, kdy se režisér James Gunn společně s producentem Peterem Safranem snaží značku po sérii propadáků oživit. Od roku 2018, kdy Aquaman doplaval k více než miliardě dolarů, se osmi z devíti filmů o superhrdinech ze stáje DC nepodařilo utržit ani 400 milionů dolarů. Polovina z nich navíc podle časopisu Forbes vydělala méně než 200 milionů dolarů. Jedinými světlými body pro DC byli Joker v roce 2019 a Batman v roce 2022.

Když Gunn a Safran přebírali otěže nad studiem, kritizovali nedostatečnou organizovanost a provázanost předchozích filmů a avizovali, že plánují věci dělat jinak. Například označovat projekty, které spadají mimo hlavní kontinuitu vesmíru DC, značkou Elseworlds neboli Jiné světy.

Ačkoli byl Joker: Folie à Deux dříve označován za jeden z prvních titulů Elseworlds, v úvodních titulcích se neobjevilo ani logo studia DC, natož označení Elseworlds. Podle režiséra Todda Phillipse je to tím, že DC Studios nemělo na film žádný přímý vliv. Gunn prohlásil, že označení Elseworlds připadne až filmům, na kterých bude nové vedení spolupracovat. To ale působí v souvislosti s jeho prohlášením o lepší organizaci matoucím dojmem.

I když se Joker potýká s problémy, nejnovější počin DC Studios, seriál Tučňák z produkce HBO, má kladné recenze i vysokou sledovanost. Spin-off Batmana z roku 2022 je v podobné pozici jako Joker, tedy neoficiální projekt značky Elseworlds, na konci dílu se ale alespoň mihne nové logo studia DC.

Tučňák, Batman od Matta Reevese i první Joker jsou pro DC výhrou. Joker: Folie à Deux ale činí tuto přechodnou fázi velmi nákladnou a nekonzistentní pro studio, které se snaží vymanit z éry drahých a kriticky neúspěšných filmů. Běžný divák si tak možná ani nevšimne, že začalo nové období, dokud nebude označení Elseworlds použito důsledněji.

Nepovedené pokračování je přítěží i pro distributora filmu společnost Warner Bros. Ta byla skeptická vůči komerčnímu úspěchu prvního Jokera, a proto přenechala zhruba 50 procent nákladů na jeho výrobu společnostem Bron Studios a Village Roadshow – finančním partnerům, kteří na oplátku inkasovali odpovídající procento z miliardových tržeb. Warner Bros., toužící po větším dílu koláče, tentokrát financovala druhého Jokera sama. A v době fiskálních potíží a finančních úspor své mateřské společnosti Warner Bros. Discovery bude muset studio absorbovat veškeré ztráty, včetně zhruba 100 milionů dolarů na marketingové náklady.

Společnost je přitom na dně po sérii nedávných finančních propadáků, včetně filmů Furiosa: Sága Šíleného Maxe, Aquaman a ztracené království a Purpurová barva. Cena akcií mateřské společnosti je stále blízko historického minima na úrovni 7,67 dolaru za akcii, uvádí Variety. „Pro Warner Bros. je to prohra v klíčovém období, kdy se v odvětví očekává hit,“ řekl webu analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities. „Načasování nemůže být horší,“ dodal.

Hollywood se navíc stále nevzpamatoval ze stávky, kterou v květnu 2023 vyhlásili scénáristé, k nimž se nakonec přidali i herci, a na několik měsíců tak zastavili téměř veškerou filmovou produkci.

Celkově se počet amerických produkcí během druhého čtvrtletí roku 2024 snížil asi o 40 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2022. Podle společnosti ProdPro, která sleduje televizní a filmové počiny, došlo v tomto období celosvětově k poklesu o 20 procent.

Studia také musejí po konci boomu streamování přijít na to, jak být zisková ve světě, kde lidé neplatí za kabelovou televizi financovanou reklamami. Představitelé Los Angeles jsou zpomalením filmového průmyslu natolik znepokojeni, že starostka Karen Bassová minulý měsíc vytvořila pracovní skupinu, která se má problémem zabývat.

Warner Bros. mezitím sází na restart DC universa. Nová éra odstartuje v prosinci, kdy bude mít premiéru animovaný seriál Creature Commandos. Příští léto bude následovat Gunnův Superman, který má ukázat, že studio dokáže uspět i s něčím jiným, než je Batman.

Otázkou příštích měsíců tak zůstává, zda se Gunnovi podaří sérii propadáků zlomit a proměnit adaptace DC komiksů v kasovní trháky. Společnost mezitím musí přijít na to, jak snížit své ztráty. Mimo jiné údajně zvažuje prodej podílu své herní divize Warner Bros. Games poté, co se jí nepovedly hry jako Suicide Squad: Kill The Justice League.