„Tyto objevy otevřely dveře zcela novým vědeckým oborům a stály u zrodu technologií, které změnily svět,“ uvedla při odůvodnění ocenění předsedkyně Nobelovy komise Olga Botnerová.

„Ba co víc, oba vynálezy takřka okamžitě přešly do praktického využití,“ dodala s odkazem na to, že díky Ashkinovu vynálezu mohli lékaři přímo manipulovat s viry a bakteriemi, laserové zesilovače Mouroua a Stricklandové zase vedly k nové konstrukci vysoce intenzívních, avšak kompaktních laserových systémů.