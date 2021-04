Fotbalová superliga se rozpadá, odcházejí anglické kluby | E15.cz

Na dotaz, zda může projekt po odchodu anglické šestice pokračovat, Agnelli uvedl: „Abych byl upřímný, ne. Je evidentní, že k tomu nedojde,“ řekl šéf Juventusu, který měl v superlize zastupovat Itálii společně s AC Milán a Interem Milán. Zbylými známými účastníky měli být Real Madrid, Barcelona a Atlético Madrid.

Agnelli uvedl, že pokusu založit nezávislou soutěž nelituje, protože evropský fotbal podle něj potřebuje změnu. „Stále jsem přesvědčen o kráse tohoto projektu,“ řekl šéf Juventusu. „Ale nemyslím si, že je tento projekt ještě na stole a že běží,“ dodal muž, jenž byl společně s prezidentem Realu Madrid Florentinem Pérezem jedním z iniciátorů vzniku superligy.

Před odchodem anglických klubů Agnelliho údajně kontaktovalo několik týmů, jež se chtěly do projektu zapojit. „Nebudu vám říkat, kolik klubů mě v posledních 24 hodinách oslovilo a ptalo se, zda se mohou zapojit. Možná lhaly, ale ptaly se, co mohou udělat, aby se připojily,“ řekl Agnelli bez podrobností.

K odchodu anglické šestice Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea a Liverpool podle něj přispěl výrazně odmítavý postoj britské vlády a jejího ministerského předsedy Borise Johnsona. "Byly tu až takové spekulace, že pokud by se těch šest týmů odtrhlo a ohrožovalo tak Premier League, politici by to vnímali jako útok na brexit a svůj politický program," řekl Agnelli.

Šéfa Juventusu kritizoval v pondělí prezident UEFA Aleksander Čeferin a označil ho za lháře, neboť plánované založení superligy do poslední chvíle popíral. "Když mi poradíte nějaký jiný způsob, jak dát dohromady takový projekt... Pokud byste se měli ptát na souhlas ostatních, nemyslím, že byste mohli takový projekt uskutečnit. Myslím, že naše odvětví není obecně moc upřímné, důvěryhodné a spolehlivé," řekl Agnelli.

Evropská fotbalová unie UEFA, jejíž klíčový produkt Ligu mistrů superliga ohrožovala, pohrozila zapojeným klubům i jejich hráčům sankcemi. Prezident UEFA Aleksander Čeferin v úterý na kongresu vyzval především anglické kluby, aby přehodnotily svou účast v projektu, a jejich následné rozhodnutí odejít ocenil.

„Jak jsem řekl včera, je obdivuhodné uznat chybu, a tyto kluby udělaly velkou chybu. Ale jsou zpět mezi námi a vím, že mají hodně co nabídnout nejen našim soutěžím, ale celému evropskému fotbalu. Nejdůležitější nyní je, abychom obrátili list, znovu vybudovali jednotu, která tu byla před touto záležitostí, a šli kupředu společně,“ řekl Čeferin.