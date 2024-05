Slovenský premiér Robert Fico byl ve středu podle listu Denník N postřelen, když po výjezdním jednání vlády ve městě Handlová vyšel mezi lidi. Informaci následně potrvrdilo slovenské ministerstvo vnitra, které útok označilo za atentát. Pravděpodobného útočníka policisté zadrželi. Podle slovenské televize ministerského předsedu převezli do nemocnice v Banské Bystrici. Na facebookovém profilu Roberta Fica se objevila informace, že premiér byl několikrát postřelen a je v ohrožení života. Agentura Reuters však vzápětí napsala, že Fico byl po převozu do nemocnice při vědomí a jeho životní funkce lékaři stabilizovali.

Denník N uvedl, že jeho reportér slyšel několik výstřelů a viděl, že premiéra poté členové jeho ochranky zvedají ze země, nakládají do vozidla a odvážejí. Samotný incident reportér nezaznamenal.

Podle svědků několik výstřelů padlo, když Fico přišel k lidem, kteří ho vítali. Následně politik padl k zemi. Podezřelým z útoku na slovenského premiéra je 71letý muž z jihu Slovenska, kterého policie po činu zadržela.

Místopředseda slovenské sněmovny v reakci na postřelení premiéra na neurčito přerušil zasedání parlamentu, který dopoledne na své mimořádné schůzi začal jednat o novém zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Zvolený slovenský prezident Peter Pellegrini kvůli útoku na Fica předčasně přerušil svůj pobyt v zahraničí a je na cestě do vlasti, uvedla mluvčí strany Hlas.

Ve slovenském parlamentu panuje podle Deníku N napětí. Do sálu přišel Richard Glück ze Smeru a začal křičet na opoziční poslance, že je to jejich chyba a jsou za to zodpovědní. Po Glückovi zase křičel poslanec hnutí Slovensko Jozef Pročko, aby se choval jako veřejný činitel.

Tuzemské ministerstvo vnitra vydalo prohlášení, že občanům Česka aktuálně nehrozí žádné nebezpečí. „Policie samozřejmě situaci pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Bude-li potřeba, přijme potřebná opatření,“ sdělila Hana Malá z odboru komunikace Ministerstva vnitra ČR. Policie zatím pouze zvýšila dohled u slovenského velvyslanectví, což je běžný postup.

VIDEO: První záběry z atentátu na slovenského premiéra Fica:

První záběry z atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. • HNonline.sk/Blesk

Atentát na Fica odsoudila Čaputová, Fiala i Pavel

Na zprávu reagují slovenští, čeští i světoví politici. Všichni útok na slovenského premiéra jednoznačně odsoudili. „Násilí do politiky nepatří. Nepatří vlastně vůbec nikam. Útok na slovenského premiéra jednoznačně a důrazně odsuzuji,“ napsal na síti X český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Útok na Fica odsoudila také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová: „Ostře odsuzuji dnešní brutální a bezohledný útok na premiéra Roberta Fica. Jsem šokovaná. Robertu Ficovi přeji v této kritické chvíli mnoho sil, aby se z útoku zotavil.“

Český prezident Petr Pavel napsal, že útok by měl být varováním, kam až může vést prohlubování nevraživosti a agresivity ve společnosti. Premiér Petr Fiala (ODS) označil atentát na Fica za šokující. Svému protějšku popřál, ať je co nejdříve v pořádku. Podobně reagovala například šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, německý kancléř Olaf Scholz, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo předseda maďarské vlády Viktor Orbán.

Pokud by byl slovenský premiér dlouhodobě zdravotně indisponovaný, ve funkci by jej měl podle slovenských zákonů nahradit některý z jeho čtyř místopředsedů. Podle slovenských médií má největší šanci současný ministr obrany Robert Kaliňák, jelikož je členem stejné politické strany jako Fico.

Čtyřnásobný premiér

Dlouholetý politik Fico se loni 25. října po vítězství jeho strany Směr-SD v parlamentních volbách stal počtvrté premiérem, jeho vláda získala důvěru v úterý. Vztahy Fica s některými českými politiky ale poslední dobou provázejí kontroverze.

Ficova strana Směr-SD vyhrála od roku 2006 čtvery parlamentní volby za sebou a jeho pozice ve slovenské politice se zdála být neotřesitelnou. V březnu 2018 však musel opustit post předsedy vlády po vraždě novináře Jána Kuciaka, která vyvolala na Slovensku hlubokou politickou krizi. Po rezignaci se vrátil do poslanecké lavice (zvolen do Národní rady byl už v roce 2016, během doby v úřadu premiéra ale mandát v souladu s ústavou nevykonával). Loni byl obviněn z několika trestných činů včetně podpory zločinecké skupiny, jeho stíhání však bylo nakonec zastaveno.

Fico, narozený 15. září 1964 v Topoľčanech, vystudoval právo na univerzitě v Bratislavě a od roku 1986 do poloviny 90. let působil v Právnickém ústavu ministerstva spravedlnosti. Politickou kariéru začal v komunistické straně v roce 1987. Po pádu komunistického režimu v letech 1994 až 2000 budoval evropskou reputaci Slovenska coby zástupce své země při Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V prosinci 1999 odešel z postkomunistické Strany demokratické levice (SDL), za kterou zasedal od roku 1992 v parlamentu, a založil Směr. Ten postupně ovládl levicový prostor a od roku 2005 nese dnešní název.