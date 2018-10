Společnosti Dragon Capital a Goldman Sachs kupují rozsáhlé obchodní centrum v Kyjevě | E15.cz

Horizon Park je atraktivní kancelářské centrum v neoklasickém stylu v Kyjevě. Nachází se v rozvíjejícím obchodním centru hlavního města, které je populární zejména u mezinárodních společností. Kiev v Ukrajině patří k nejdůležitějším městům v oblasti obchodu, průmyslu i služeb.

Celá akvizice bude propojena s novou kyperskou společností, která bude vytvořena speciálně pro tyto účely. Dohlížet na ní budou obě společnosti - Dragon Capital i Goldman Sachs. Konečným příjemcem kapitálu je ale český podnikatel Tomáš Fiala, vlastník společnosti Dragon Capital Investments a předseda Evropské obchodní asociace.

Dragon Capital Investments je součástí skupiny Dragon Capital založené v roku 2000. Skupina je jednou z největších na ukrajinském investičním trhu a působí v oblasti přímých investic a finančních služeb pro firmy i soukromé klienty.

V tomhle roku by to nebyla jediná velká investice společnosti Capital Investments. Skupina již investovala i v dalších ukrajinských městech Zaporizhya a Vinnica do velkých obchodních a nákupních center.