Srážka vlaků u Bratislavy: v nemocnicích skončilo 79 lidí, tři jsou vážně zranění
Nedělní železniční nehoda poblíž slovenského Pezinku si vyžádala desítky zraněných. Podle záchranářů skončilo v nemocnicích 79 osob, z toho tři s vážnými poraněními. Neštěstí se stalo poté, co jeden z vlaků podle vyšetřovatelů projel na červenou a druhý do něj zezadu narazil. Během několika týdnů jde už o druhou vážnou kolizi vlaků na Slovensku.
Neštěstí se stalo u nádraží ve městě Pezinok. Z vyjádření šéfa správce železniční infrastruktury Ivana Bednárika krátce po nehodě vyplynulo, že jeden z vlaků projel na červenou a druhá souprava, byť brzdila, do něj ve velké rychlosti zezadu narazila.
Během několika týdnů jde o druhou srážku vlaků na Slovensku. Při říjnové kolizi dvou rychlíků na východním Slovensku utrpěly zranění desítky lidí. Soupravy se tehdy nedaleko Rožňavy srazily v místě, kde se trať u železničního tunelu zužuje do jedné koleje. Podle dřívějších informací jeden ze strojvůdců zastavil vlak později, než měl, a do tohoto rychlíku narazila souprava, která jela v opačném směru.