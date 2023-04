V Česku jen tak zbraň nekoupíte, Američan si pro ni zajde do Walmartu | e15.cz

Zákony o zbraních se v jednotlivých státech USA liší, ale některé federální zákony platí v celé zemi. Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických zaručuje občanům právo nosit zbraň, což soudy vykládají tak, že jednotlivci mají právo vlastnit střelné zbraně. Toto právo však není absolutní a prodej, držení a používání střelných zbraní upravují různé zákony. Tyto normy se mohou značně lišit, přičemž některé státy mají restriktivnější zákony než jiné.

Hlavní rozdíly mezi zákony o zbraních v Česku a USA

Vlastnictví zbraní

Ve Spojených státech mají jednotlivci ústavní právo vlastnit střelné zbraně. Pro získání zbraně v České republice musí jednotlivci požádat o licenci a projít prověrkou a školením, které deklarují, že jsou tito lidé zdravotně způsobilí a umějí se zbraní zacházet. „V USA nikoho nezajímá, jestli dotyčný, který zbraň kupuje, s ní umí zacházet,“ říká Kevin Thompson, který několikrát vystupoval na demonstracích za zpřísnění držení zbraní.

Typy zbraní

Spojené státy umožňují vlastnit širokou škálu střelných zbraní, včetně pistolí, pušek a brokovnic. Naproti tomu v České republice platí přísnější zákony týkající se vlastnictví zbraní a některé typy střelných zbraní jsou zcela zakázány. Zapovězeny jsou například automatické zbraně a některé typy poloautomatických zbraní. Právě ty často bývají problematické při hromadných střelbách mezi občany USA.

Registrace

Ve Spojených státech neexistuje federální požadavek na registraci zbraní, ačkoli některé státy mohou mít vlastní zákony o záznamech. V České republice musí být všechny zbraně registrovány u státu a majitelé mají povinnost hlásit každou změnu vlastnictví nebo držení zbraně. V USA je ve výsledku prakticky nemožné zbraň dohledat k cílovému majiteli, evidenci vede pouze prodejce nebo policie, pokud byl se zbraní spáchán trestný čin či byla zabavena při zásahu. Pokud k prodeji zbraní dochází mimo oficiální prodejce, například na online bazarech, je zbraň takřka nedohledatelná.

Povolení nosit zbraň

V některých státech Spojených států je povoleno skryté nošení zbraně na veřejnosti. Právě tento bod je společností silně kritizován, jelikož umožňuje pronesení zbraně například do škol či míst, kde se shromažďuje velké množství lidí. V České republice je nošení zbraně na veřejnosti obecně zakázáno a povolení se uděluje pouze ve velmi omezených případech, například policistům.

Kontroverze, Američané se drží druhého dodatku

Jedním z hlavních argumentů ve prospěch přísnějších zákonů o zbraních je, že mohou pomoci snížit násilí. Zastánci tohoto názoru poukazují na každoroční vysoký počet úmrtí souvisejících se střelnými zbraněmi. Naopak zastánci práv na vlastnictví zbraně tvrdí, že druhý dodatek Ústavy Spojených států zaručuje právo nosit zbraň a že jakékoli pokusy o omezení tohoto práva prostřednictvím přísnějších zákonů o zbraních jsou protiústavní. Dalším sporným bodem je otázka prověřování minulosti při nákupu zbraní. Zastánci přísnějších zákonů o zbraních tvrdí, že by se měly vyžadovat všeobecné kontroly minulosti pro všechny nákupy zbraní, zatímco odpůrci míní, že takové kontroly by nebyly účinné a opět by porušovaly druhý ústavní dodatek.

To znamená, že pokud je zájemce o zbraň starší osmnácti let nebo v případě ručních zbraní jednadvaceti let, nebyl trestně stíhán a nebyl nedobrovolně umístěn do psychiatrické léčebny, může zbraň bez problému zakoupit, aniž by se o jeho nákupu a vlastnictví zbraně vedl jakýkoli celostátní záznam.

Automatická zbraň jako údajný prostředek ochrany

Otázka útočných zbraní je rovněž předmětem sporu v rámci zákona o zbraních. Zastánci přísnějších zákonů tvrdí, že by měly být zakázány. Právě automatické útočné zbraně se nejčastěji používají při střelbách ve školách a na veřejných akcích, což USA sužuje dlouhé roky. Sporným bodem je také otázka zón beze zbraní. Jejich zastánci tvrdí, že mohou pomoci snížit násilí páchané střelnými zbraněmi v určitých oblastech, jako jsou školy a jiná veřejná místa. Odpůrci soudí, že takové zóny mohou vytvořit prostředí, ve kterém se zločinci cítí při provádění útoků pohodlněji, protože vědí, že jejich oběti pravděpodobně nebudou ozbrojeny.

Po nedávných masových střelbách v Georgii a Coloradu vyzval prezident Joe Biden Kongres, aby přijal několik opatření na kontrolu zbraní, včetně kontroly minulosti při prodeji všech zbraní, opatření k zákazu útočných zbraní a velkokapacitních zásobníků a odstranění mezer, které umožňují některým kupcům zbraní obejít kontrolu minulosti. Schopnost prezidenta Bidena a Demokratické strany prosadit v Kongresu opatření na kontrolu zbraní do značné míry závisí na spolupráci s republikány v Senátu a Sněmovně reprezentantů. Republikáni mají obecně konzervativnější postoj k politice kontroly zbraní a mohou se stavět proti novým opatřením na kontrolu zbraní. Bývalý republikánský prezident Donald Trump důsledně vystupoval proti jakýmkoli snahám o omezení držení zbraní nebo zavedení přísnějších zákonů o jejich kontrole. Místo toho vyjadřoval podporu ozbrojování učitelů jako způsobu prevence střelby ve školách.