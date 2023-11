Válka v Izraeli ONLINE: Hamás propustil 13 izraelských rukojmí | e15.cz

Do Pásma Gazy vjely první den příměří další kamiony s pomocí, ale též s palivem

Do Pásma Gazy dnes vjely další kamiony s humanitární pomocí pro obyvatele této oblasti, zažívající už přes měsíc a půl nejen izraelskou blokádu, ale také bombardování a pozemní operaci izraelské armády. Stalo se tak asi hodinu po začátku prvního příměří, které na čtyři dny uzavřel Izrael s palestinským islamistickým hnutím Hamás. Dnes by mělo do Pásma Gazy, kde Hamás vládne, vjet 230 kamionů, uvedla katarská televize Al-Džazíra s odvoláním na mluvčího správy hraničního přechodu Rafáh. Právě přes tento přechod na hranici s Egyptem se pomoc do Pásma Gazy dostává.