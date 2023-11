Válka v Izraeli ONLINE: Po válce by měly být do tří měsíců nové volby | e15.cz

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude muset po válce do tří měsíců uspořádat nové parlamentní volby a až po nich by měla být vytvořena vyšetřovací komise k možnému selhání státních složek před útokem Hamásu na Izrael. Deníku Maariv to řekl jeden z ministrů Netanjahuovy koaliční vlády. Ministr práce Joav Ben Cur ale posléze svá slova mírnil a řekl, že byla vytržena z kontextu. Informoval o tom dnes server The Times of Israel (ToI).

Konflikt v Izraeli sledujeme v online přenosu níže: