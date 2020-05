Ve 25 amerických městech se demonstrovalo, jeden z protestujících byl zastřelen | E15.cz

Střílelo se v půl dvanácté v noci místního času (5:30 SELČ) v centru města, kde se strážci zákona střetli s desítkami protestujících. Obětí byl 19letý muž, za mrtvého byl prohlášen v nemocnici. „Podezřelý přijel ve sportovně-užitkovém voze a vypálil do davu,“ řekla Kirkwoodová. Podrobnosti o oběti ani útočníkovi neuvedla.

George Floyd zemřel ve městě Minneapolis poté, co mu při zatýkání klečel bělošský policista několik minut na krku. Policista Derek Chauvin, který kolenem držel Floyda na zemi, byl v pátek zatčen a obviněn z vraždy. Hrozí mu až 25 let vězení.

Starosta Minneapolisu Jacob Frey vyhlásil ve městě noční zákaz vycházení. V tu dobu se podle něj nesmí pohybovat venku nikdo kromě pracovníků záchranných složek, lidí potřebujících lékařskou pomoc, těch, kteří prchají před nebezpečím, a bezdomovců. Tomu, kdo nařízení poruší, hrozí pokuta až jeden tisíc dolarů nebo až devadesátidenní vězení.

Na televizních záběrech bylo vidět, že demonstrující procházejí ulicemi Minneapolisu, navzdory zákazu. Policisté nakonec proti davu zasáhli slzným plynem, gumovými projektily a ohlušujícími granáty. Zákaz vycházení má platit také dnešní noc.

„Situace ve městě je stále velmi nebezpečná,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci guvernér státu Minnesota Tim Walz.

Pentagon nařídil armádě, aby v Minneapolisu v případě nutnosti nasadila vojenskou policii, informovala agentura AP s odvoláním na své zdroje.

Šlo by o vojáky z posádek Fort Bragg v Severní Karolíně a Fort Drum ve státě New York, kteří mají být na místě do čtyř hodin po případném rozkazu. Vojáci z Fort Carson v Coloradu a Fort Riley v Kansasu by byli nasazeni do 24 hodin. Rozhodnutí zaktivovat vojenskou policii padlo v pátek na popud amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Násilná smrt vyvolala řadu demonstrací, některé z nich násilné. Podle CNN se v pátek večer demonstrovalo v 25 amerických městech.

Ve Phoenixu, Denveru, Las Vegas, Los Angeles nebo New Yorku se v pátek večer shromáždily v ulicích tisíce lidí, kteří žádali pohnání viníků ke spravedlnosti. „Říkal, že nemůže dýchat. Spravedlnost pro George,“ citovala agentura AP jeden z transparentů. „Bez spravedlnosti nebude klid,“ skandovali protestující jinde.

V Atlantě po několika hodinách poklidných demonstrací začala část rozhořčeného davu rozbíjet policejní auta a jedno z nich zapálila. Radikální demonstranté také nastříkali sprej na logo televize CNN na jejím sídle. Na policisty útočili radikálové láhvemi a vyzývali je, aby „opustili své zaměstnání“.

S policisty se střetli protestující i v newyorské městské části Brooklyn. Několik mužů zákona bylo zraněno. V Dallasu musela policie, po níž demonstranti házeli kameny, nasadit slzný plyn. Protestující blokovali silnice mimo jiné v Los Angeles a v Oaklandu.

V Detroitu byl v pátek jeden policista zasažen kamenem a musel být hospitalizován. Jeho kolegové zatkli na desítky lidí. Nemálo ze zatčených přitom podle policie nebylo z Detroitu.

Tamní demonstrace měla ve dne klidný průběh, s večerem začali být někteří účastníci protestu agresivní. Okolo půlnoci policie nasadila slzný plyn a dav prořídl.