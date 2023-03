Volkswagen plánuje továrnu v USA, chce vyrábět vozy značky Scout | e15.cz

Dozorčí rada německého koncernu Volkswagen má před sebou důležité hlasování. Hodlá projednat plán na výstavbu nové továrny ve Spojených státech. Uvedla to agentura Reuters , která s odkazem na své zdroje doplnila, že tento projekt by měl být schválen.

V nové továrně ve Spojených státech by měly být navrhovány, konstruovány a vyráběny vozy offroadové značky Scout, a to již v roce 2026. Volkswagen dříve tvrdil, že rozhodnutí o výstavbě továrny pro značku Scout zatím nepadlo. O plánu na znovuuvedení scoutu na trh v USA firma informovala loni v květnu. Její nové elektrické pick-upy a sportovně-užitkové vozy (SUV) by tam měly konkurovat značkám Ford a Rivian.

Volkswagen již dříve uvedl, že znovuzavedení značky Scout je klíčovou součástí jeho strategie získat 10procentní podíl na trhu ve Spojených státech. Německá automobilka již v loni v březnu oznámila své plány v příštích pěti letech investovat v Severní Americe minimálně 7,1 miliardy dolarů, tedy zhruba 159 miliard korun. Do roku 2030 tam plánuje rozšířit nabídku elektromobilů o 25 nových modelů. „Myslím, že koncern Volkswagen bere elektromobilitu velmi vážně a patří k jejím lídrům,“ uvedl v rozhovoru pro E15 šéf Porsche ČR Jan Hurt.

Kromě Volkswagenu zvažuje výstavbu továrny ve Spojených státech také automobilka Audi, která pod německý koncern spadá. Ta plánuje vybudování závodu na výrobu elektromobilů. Chce tak využít subvence, které nabízí americký zákon o snižování inflace (IRA). Informovala o tom agentura Reuters. Konečné rozhodnutí však podle šéfa Audi Markuse Duesmanna zatím nepadlo.

„Zatím nemáme v USA žádnou továrnu. Se zákonem americké vlády o snižování inflace se samozřejmě stavba továrny na výrobu elektromobilů ve Spojených státech stává velmi atraktivní,“ uvedl v rozhovoru s německým listem Frankfurter Allgemeine Zeitung Duesmann.

Americký zákon IRA schválený loni v srpnu nabízí subvence a daňové úlevy na místní výrobu široké škály ekologických produktů. Jeho součástí je rovněž daňová úleva 7500 dolarů (zhruba 168 tisíc korun) pro zájemce o elektromobily vyrobené v Severní Americe, uvedl Reuters.