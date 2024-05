Zdravotníci převezli slovenského premiéra Roberta Fica z nemocnice v Banské Bystrici do Bratislavy, informují slovenská média. Fico utrpěl vážná zranění při pokusu o atentát z poloviny tohoto měsíce. Televize Markíza uvedla, že Fica převezli do bratislavské fakultní nemocnice Svatého Michala, podle televize Joj ho odvezli do jeho bytu ve slovenském hlavním městě. Informaci o převozu potvrdila ředitelka banskobystrické fakultní nemocnice Miriam Lapuníková televizi TA3.