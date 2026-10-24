Boj o miliardový trh se rozšiřuje do Evropy. Eli Lilly získala doporučení pro svoji pilulku na hubnutí
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- Evropský lékový regulátor doporučil schválit pilulku Foundayo, druhý perorální lék na obezitu po Wegovy.
- Pacienti v klinických studiích s novou pilulkou od Eli Lilly zhubli až 11 procent své tělesné hmotnosti.
- Lilly sází na pohodlnější užívání bez omezení jídla a pití, pacienti ale zatím častěji sahají po konkurenci.
Souboj o trh s léky na obezitu, jehož hodnota má do roku 2030 přesáhnout 100 miliard dolarů, se naplno přesouvá do Evropy. Americká farmaceutická společnost Eli Lilly do něj vstupuje s velkými ambicemi a míří na pozice, které si zatím vybudoval dánský Novo Nordisk. Cestu jí otevírá nedávné rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).
Výbor agentury minulý pátek doporučil schválit pilulku na hubnutí Foundayo od Eli Lilly. Jde teprve o druhý perorální lék na obezitu, který získal podporu evropského regulátora. Prvním byla pilulka Wegovy od Novo Nordisk, která evropské schválení získala v červenci.
Doporučení nyní posoudí Evropská komise. Teprve její konečné rozhodnutí otevře léku cestu na trh v unii. EMA doporučila registraci přípravku pro regulaci tělesné hmotnosti a pro léčbu diabetu druhého typu u dospělých.
Doporučení se podle agentury opírá o dvě studie, kterých se účastnilo více než 4 740 dospělých s obezitou nebo nadváhou. Pacienti léčení přípravkem Foundayo v nich zhubli až 11 procent tělesné hmotnosti.
Závod o pacienty
Rozšiřování přístupu k pilulkám se stalo novým bojištěm v rivalitě obou farmaceutických gigantů. Každý z nich chce své preparáty co nejrychleji zpřístupnit širšímu okruhu pacientů a získat větší podíl na rostoucím trhu.
Lilly uvedla Foundayo na americký trh letos v dubnu, v Británii je k dostání od srpna. Ve druhém čtvrtletí firmě pilulka vygenerovala tržby 98 milionů dolarů.
Konkurenční pilulka Wegovy si ve stejném čtvrtletí připsala 3,22 miliardy dánských korun, tedy zhruba 484,5 milionu dolarů. Foundayo tak zatím vydělává přibližně pětinu toho, co inkasuje Novo Nordisk. Kromě unie je pilulka dánské firmy dostupná také ve Spojených státech, Británii a Spojených arabských emirátech.
Diabetes čeká na úhrady
Analytička společnosti Bernstein Courtney Breen očekává, že Lilly uvede lék na evropský trh pro léčbu obezity zhruba ke konci roku. U diabetu je podle ní situace složitější. „Načasování uvedení na trh závisí na úhradách v jednotlivých členských státech,“ upozornila.
Americká firma chce podle Kena Custera, prezidenta divize Lilly Cardiometabolic Health, spolupracovat s vládami, plátci zdravotní péče i zdravotnickými systémy. Cílem je, aby se k Foundayu dostali lidé, kterým může lék pomoci.
O schválení pilulky Lilly požádala ve více než 40 zemích. Účinnou látkou je orforglipron, takzvaný nízkomolekulární agonista receptoru GLP-1. Ten pomáhá snižovat chuť k jídlu i množství přijímané potravy.
Pomalejší rozjezd
První data o předepisování perorálních léků na hubnutí ve Spojených státech podpořila očekávání, že pilulky mohou trh s léčbou obezity rozšířit. Přilákat totiž mohou i pacienty, kteří se dosud injekcím vyhýbali.
Foundayo se však v USA ujímá pomaleji než pilulka Wegovy, která se na trh dostala jako první.
Na rozdíl od konkurence lze Foundayo užívat kdykoli během dne, bez omezení týkajících se jídla či pití. Právě tuto vlastnost Lilly vyzdvihuje jako klíčovou výhodu svého léku. Zda je takové pohodlí pro pacienty dostatečným argumentem, aby po pilulce sáhli ve větší míře, zatím jasné není.